«بوبيان» نظَّم دورة للإسعافات الأولية

مال وأعمال

نظم بنك ببويان دورة للاسعافات الاولية والتنفس الصناعي والانعاش القلبي CPR لعدد من موظفيه في إطار حرص البنك على منح كوادره البشرية الدورات التدريبية اللازمة والتى يمكن أن تساعدهم في مواجهة الحالات الطارئة .

وقال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات في بنك بوبيان م. يحيى الناصر ان الدورة التى شارك فيها اكثر من 120 موظفاً وموظفة تأتي في إطار البرنامج التدريبي الذي بدأه البنك قبل سنوات والمعنى بصحة الموظفين والعملاء لاسيما في ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم نتيجة فيروس كورونا.

وأضاف «نحرص دائماً على أن يكون موظفو البنك دائما مستعدين لاي طارئ في جميع مباني البنك « مؤكدا ان مثل هذه الدورات تؤهل جميع المشاركين فيها للقيام ببعض الإجراءات الصحية والطبية التى يمكن أن تنقذ حياة الاخرين حتى وصول الجهات الصحية المختصة .

وقال الناصر ان هذه الدورة روعي فيها الالتزام بالتعليمات والإجراءات الحديثة لجمعية القلب الاميركية فيما يتعلق بالانعاش الرئوي والرعاية القلبية الطارئة والتعامل مع الحروق والاصابات وغيرها .

وأضاف أن جميع المتدربين بعد اجتيازهم هذه الدورة يحصلون على شهادة الاسعاف الاولي المعتمدة من جمعية القلب الامريكية مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد كذلك الكثير من الدورات المتخصصة في ذات المجال.

