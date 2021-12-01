«بيتك» يشارك في مؤتمر «أيوفي»

مال وأعمال

تشارك مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» كراعٍ رئيسي، في المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» السادس عشر، المقرر عقده في البحرين اليوم 1 غداً 2 ديسمبر، برعاية مصرف البحرين المركزى، وتحت عنوان «ترسيخ اسس المالية الاسلامية لما بعد كوفيد 19 من خلال تطوير معايير واطر تنظيمية متينة»، انطلاقاً من حرص «بيتك» على تطوير وتعميق مسيرة الصيرفة الإسلامية، وتأكيد دعمه المستمر لجميع الجهود المبذولة للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعدّ المؤتمر الذى يفتتح جلساته محافظ مصرف البحرين المركزى، رشــيد محمــد المعــراج، الحدث الأهم سنوياً في مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، ويشهد جلسات عدة على مدار يومين تتحدث فيها مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية، من علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية.

وتناقش النسخة السادسة عشرة من مؤتمر أيوفي - البنك الإسلامي للتنمية، جملة من المواضيع الرئيسية، تتصدرها سبل تعزيز توحيد اللوائح التنظيمية في مجال الحوكمة الشرعية، في ظل الجهود المشتركة بين أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، بجانب قضايا أخرى عديدة، من أبرزها تطوير معدل معياري مرجعي بديل، ومقاصد الشريعة،والمعالجة المحاسبية للتأمين التكافلي، بالإضافة إلى جلسات عن الزكاة والنوافذ الإسلامية.

ويشارك الرئيس التنفيذى في بيت التمويل الكويتي البحرين، عبدالحكيم الخياط فى جلسة عمل بعنوان «الحاجة إلى إطار شامل للحوكمة الشرعية- المسائل الرئيسة والحلول» تناقش التعاون الحالي بين أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية لتطوير معيار جديد مشترك حول المبادئ الإرشادية لإطار حوكمة الشريعة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وسيسهم هذا المعيار في تجنب ازدواجية جهود الهيئتين المعنيتين بوضع المعايير، أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. ومن المتوقع أن يحل المعيار المشترك الجديد محل الكثير من المعايير الحالية الصادرة عن الهيئتين.

كما يشارك عضو مجلس أمناء أيوفي، عضو مجلس إدارة «بيتك» نور الرحمن عابد فى جلسة عمل بعنوان «إستراتيجيات التعافي من آثار جائحة كوفيد 19» وتتناول اهمية ملائمة قطاع الصيرفة الاسلامية مع البيئة المتغيرة والاستفادة من التكنولوجيا لتخطي الأوقات الصعبة، وكذلك لجعل الإجراءات والعمليات أكثر فعالية وكفاءة.

