«الكويتية» أعادت إطلاق رحلاتها إلى بانكوك

مال وأعمال

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية صباح يوم الاثنين أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة بانكوك في مملكة تايلاند، والتي سيتم تشغيلها بواقع 4 رحلات في الاسبوع خلال ايام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت، وذلك اعتباراً من 29 نوفمبر 2021.

هذا وقد حضر سفير مملكة تايلاند لدى الكويت روج تامونغكول والوفد المرافق له من السفارة، حفل إطلاق أولى الرحلات في مبنى الركاب رقم 4 حيث كان في استقبالهم مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي ومدير دائرة الخدمات الأرضية عبدالله الحويلة ومساعد مدير الخدمات الارضية - مطار الكويت الدولي مزيد المطيري. وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية الإعلان عن إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة والمجدولة إلى مدينة بانكوك التايلاندية حيث تشرفنا بحضور سفير مملكة تايلاند الصديقة روج تامونغكول للاحتفال بإطلاق أولى الرحلات بعد ايقاف تشغيلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اطلع سعادة السفير على آلية الاجراءات المتبعة في مبنى الركاب رقم 4 والذي أبدى سعادته من سهولة انهاء الإجراءات وسرعتها في خدمة المسافرين على رحلة بانكوك ومختلف الرحلات الأخرى». وأضاف العنزي: «تعد وجهة بانكوك ذات أهمية كبرى لدى الخطوط الجوية الكويتية لما تحظاه من اهتمام وطلب من كل شرائح المسافرين ولكثرة الاقبال عليها خاصة من المسافرين بغرض السياحة ومتلقي العلاج والاستجمام وغيرهم.

