«زين» سجلت نشاطاً مميزاً في مؤتمر «اتحاد الطلبة - أميركا»

مال وأعمال

استضافت زين عدداً من البرامج الثقافية والترفيهية لطلبة الكويت في الولايات المُتحدة على مدار يومين مُتتالين في شيكاغو، وذلك على هامش رعايتها البلاتينية للمؤتمر السنوي السابع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية، الذي أتى تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذا المؤتمر السنوي المُتميز على مدار السنوات الـ 17 الماضية أتى في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج، خاصةً وأن هذا المؤتمر يُشكّل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، وعاد بعد انقطاع قُرابة العامين بسبب جائحة كورونا.

وقامت زين وكعادتها خلال مُشاركاتها السابقة في هذه المؤتمر بإضافة البصمة الأكبر والأكثر تميّزاً من خلال تقديمها للعديد من الأنشطة والفعاليات ضمن برنامج أعمال المؤتمر، والتي شملت رعايتها للندوة الصحية بعنوان «الكويت تواجه الجائحة» التي استضافت المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبدالله السند، والذي سافر إلى الولايات المتحدة خصيصاً ليُشارك الطلاب والطالبات كواليس إدارة وزارة الصحة وحكومة الكويت لأزمة كورونا واحتوائها والجهود الكبيرة التي بذلتها الطواقم الطبية والصفوف الأمامية في التعامل مع الجائحة.

كما رعت زين الندوة الرياضية التي أقيمت خلال المؤتمر تحت عنوان «الرياضة بين الأجيال»، والتي شهدت تواجد العديد من الرياضيين الكويتيين المُتميزين من الأجيال الحالية والسابقة، والذين شاركوا الطلاب والطالبات أبرز المحطات والإنجازات التاريخية التي حققتها الرياضة الكويتية، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الرياضي حالياً وسبل تجاوزها.

وقامت الشركة أيضاً باستضافة العديد من الفعاليات الترويحية المُتميزة التي غلبت عليها الأجواء الوطنية الجميلة بمُشاركة حشد من الطلبة والطالبات خلال المؤتمر، أبرزها الفقرة الترفيهية التي قدّمها كل من الإعلاميين المميزين ضاري البليهيس ومحمد الحملي، وشهدت تقديم العديد من الجوائز القيّمة على الحضور.

كما قامت زين بتنظيم ورشة عمل مُختصة بالتصوير عبر الهواتف الذكية باسم ZAINPHONIC، والتي شاركت من خلالها أسرار التصوير الفوتوغرافي عبر الأجهزة الذكية وكيفية اختيار اللقطات التي تطوّر من تجربة الطلاب والطالبات وتُمكّنهم من إظهار إبداعاتهم.

وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يُعتبر أكبر تجمّع كويتي خارج البلاد حول العالم، ويستقبل طلاب وطالبات الكويت من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويجمعهم بالعديد من الشخصيات الوطنية من إعلاميين وأكاديميين ورياضيين وأطباء وغيرهم الذين يزورون الولايات المتحدة خصيصاً لمشاركة خبراتهم وتجاربهم من مختلف المجالات مع الطلبة الحاضرين، كما يعتبر تجمعاً ثقافياً فريداً من نوعه، لما يتميز به من مستوى عال من الحس الوطني. وإذ بينت الشركة أن دعمها لهذا التجمع الوطني جاء لإيمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة في الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.

