«كيو جو»: «فلاي أديل» دشَّنت رحلاتها بين الرياض والكويت

مال وأعمال

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أعلنت شركة مجموعة كيو جو لوكالات السياحة والسفر في حفل خاص نظمته، تدشين الرحلات التشغيلية لطيران «أديل» الذراع الاقتصادية للخطوط الجوية السعودية في الكويت، عبر تسيير رحلة طيران من الرياض الى الكويت كمرحلة أولى، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي وكالات السياحة والسفر المحليين، والمدير العام لمجموعة كيو جو لوكالات السياحة والسفر روبير حايك، والرئيس التجاري ورئيس خدمة العملاء بطيران أديل أحمد عبدالكريم.

وبهذ المناسبة قال المدير العام لمجموعة كيو جو لوكالات السياحة والسفر روبير حايك: أسعدنا كثيراً التعاون مع طيران «أديل» الشركة الأقوى صعوداً في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط، مثمناً اعتماد مجموعة كيو جو كوكيل حصري لطيران أديل في الكويت.

وأضاف يتزامن احتفالنا لليوم مع الذكرى الثانية لتغيير اسم شركتنا من مجموعة بودي للطيران الى مجموعة كيو جو في نوفمبر 2019، حيث تزين شارع الخليج بملصقنا الدعائي وشعاره (مجموعة بودي للطيران تنطلق الى العالمية أصبحنا مجموعة كيو جو)، معلناً استئناف الشركة رحلتها نحو تحقيق الريادة العالمية بقوة وصلابة بعد الجائحة، ومؤكداً أن طيران «أديل» سيكون في الفترة المقبلة الناقل السعودي الأمثل والمفضل للمسافرين الراغبين في حضور الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والفنية في الرياض، كاشفاً عن تركيز شركة «كيوجو» على توفير تذاكر وعروض لطيران «أديل» تتميز بأسعارها الجاذبة والملائمة لجميع ومختلف المستويات للمسافرين بين البلدين، تبدأ من 259 ريالاً سعودياً من الرياض الى الكويت وبسعر يبدأ من 21.9 ديناراً للرحلات من الكويت الى الرياض كمرحلة من التعاون سيتبعها تدشين وجهات جديدة من الكويت الى باقي المدن في المملكة العربية السعودية وفق خطط توسعية مستقبلية واعدة.

بدوره قال الرئيس التجاري ورئيس خدمة العملاء بطيران أديل أحمد عبدالكريم إن افتتاح وجهة الكويت الجديدة، وإضافتها الى شبكة رحلات الشركة ووجهاتها التي بلغت بعد الاضافة الجديدة 15 وجهة داخلية ودولية، هو حدث مميز ويأتي امتداداً للنجاحات المتتالية لطيران «أديل» وسعيها المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم إستراتيجية قطاع الطيران المدني الوطنية وذلك من خلال توسعها شبكة رحلاتها المحلية والإقليمية بهدف مواكبة النمو المتسارع بسوق صناعة النقل الجوي في المملكة والمنطقة وجهودها المتمثلة في ربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصادية جوية تقدم خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية.

وأضاف إن وجهة الكويت تعد الوجهة الدولية الثانية للشركة، حيث دُشنت محطة دبي في يوليو الماضي،كاشفاً عن اطلاق الوجهة الجديدة بالتزامن مع التشغيل الفعلي لأحدث طائرات أسطول «فلاي أديل» المسيرة عليها من طراز (A320neo).

