«الأهلي المتحد» فاز بكأس الكريكت

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه في نهائي بطولة الكريكت، وهو ما يعد إضافة قيمة إلى تاريخ البنك الرياضي المعروف. وبهذه المناسبة قامت الرئيس التنفيذي للبنك جهاد الحميضي بتكريم فريق البنك للكريكيت والإشادة بجهودهم وحماسهم. وبهذه المناسبة، أكدت جهاد الحميضى أن البنك الأهلي المتحد من أقدم البنوك الكويتية التي اهتمت بالرياضة وخاصة الكريكت. وقد سجل البنك نجاحا رياضيا كبيرا على مر السنين سواء بالمشاركة في البطولات مع مختلف البنوك أو بالفوز بهذه البطولات. وأوضحت الحميضي : أن رياضة الكريكت تحظي بشعبية كبيرة بين موظفي البنك الأهلي المتحد، والذين يظهرون حماسا كبيرا لهذه اللعبة المحبوبة، الأمر الذي انعكس بوضوح على الروح التنافسية العالية التي أبداها فريق البنك للكريكت في هذه البطولة. وأضافت نتقدم بالتهاني القلبية الحارة للفائزين وأتوجه بخالص الشكر لجميع المشاركين في هذه البطولة وكذلك المنظمين الذين عملوا على تنظيم هذه البطولة بنجاح وإخراجها في هذه الصورة المشرفة». ومن جانبها علقت مساعد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد مريم المضف: أن البنك الأهلي المتحد يحرص كل الحرص على تشجيع الرياضة سواء كرة قدم أو كريكت أو بولينغ أو غيرها من الأنشطة الرياضية، ويهتم بمساندة الرياضيين ودعمهم لتنمية مهاراتهم حتى يستطيعوا رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، لإيمانه بأهمية الرياضة ودورها في صقل مهارات الشباب البدنية والنفسية والعقلية، موضحة أن البنك يضم فرقا رياضية متميزة من الشباب المتميزين والمتحمسين لحصد البطولات.

