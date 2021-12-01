درويش: شَغْل المرأة المناصب العليا.. متدنٍ

مال وأعمال

أكد نائب أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش قدرة المرأة الكويتية على إثبات نفسها بالعمل في القطاع الاستثماري، ولديها رغبة كبيرة في تعلم وتطوير ذاتها. وأشارت إلى أن اتحاد الشركات الاستثمارية تمكن من تعزيز مفهوم التدريب وتطوير قدرات العاملين به والتي مكنت الشركات الاستثمارية من تجاوز التحديات والأزمات التي واجهته. وبينت في لقاء أجرته معها «النهار» أن مركز التدريب التابع لاتحاد الشركات الاستثمارية يستهدف بالأساس تقديم دورات وبرامج تدريبية تخصصية ترتقي بالعاملين في الشركات الاستثمارية، للارتقاء بالعاملين في القطاع الاستثماري والأسواق المالية. لفتت درويش إلى أنه يتم التعامل مع كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذه المجالات، موضحة أن الخبرات الدولية يتم الاستعانة بها لمعرفة كيفية معالجة التحديات الفنية التي تواجه الشركات الاستثمارية ومساعدتها في حل الكثير من الإشكاليات الفنية والإدارية التي تواجهها.

وبينت أن العاملين في القطاع الاستثماري لديهم فهم ووعي، والمرأة حاضرة جداً في قاعات التدريب ولديها شغف للتطوير والارتقاء، مضيفة أن المرأة الكويتية التي تحضر التدريب على ثقافة عالية وعددهن في تزايد.

تشريعات وقوانين

وحول التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الاستثماري، بينت درويش أن سيطرة الرجل على المناصب العليا في بعض الشركات من بين التحديات التي تواجهها، إلا أن الكثير من النساء يسعى للعمل والحصول على الترقية لدى الشركات الاستثمارية. وبينت أن المرأة تحتاج إلى الدعم، خاصة من قبل أصحاب الأعمال لتوظيف الكفاءات النسائية في قطاع الاستثمار وأسواق المال. وأشارت إلى أنه من بين الدلائل على رغبة المرأة في العمل بالقطاع الاستثماري والمالي، توجه المرأة في مرحلة التعليم للعمل بمجالي الاستثمار والتمويل، حباً منها بالعمل في هذا المجال وسعيها للحصول على شهادات تخصصية عالية في المجال المالي مثل CFA وإدارة المخاطر.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المرأة للعمل في القطاع الاستثماري، أشارت درويش إلى أن التشريعات والقوانين القائمة من بين تلك التحديات، لافتة إلى ضرورة قيام مراكز المرأة والقيادة بالعمل مع أصحاب الأعمال جنباً إلى جنب لحشد جهود الموارد البشرية وتعزيز الآليات التي تعنى بتوظيف المرأة واستبقائها وترقيتها من خلال وضع مؤشرات وخارطة طريق للأعمال والقيادة الشاملة.

قانون العضو المستقل

وقالت إن نسبة تواجد المرأة في المناصب العليا بالشركات متدنية، لافتة أن هناك محاولات لتمكين المرأة بالعمل في قطاعات البنوك والشركات الاستثمارية وغيرها مثل القانون الخاص بالعضو المستقل والذي يمكن أن تشغله سيدات كفؤات قادرات على تحقيق الإنجاز، متسائلة ما المانع أن توجد المرأة في مجالس إدارات الشركات طالما أنها تمتلك الكفاءة والموهبة؟

وبينت أن البنك الدولي أشار إلى أن الكويت في مرتبة متدنية لتمكين المرأة عربياً وخليجياً في مجالات العمل خاصة في المناصب القيادية. واقترحت درويش ضرورة العمل على وضع مؤشرات من قبل البنك الدولي حول عمل المرأة من ناحية توظيفها واستبقائها في مجال عملها.

تقييم الأداء

وحول التطور في تغيير فكر الشركات الاستثمارية تجاه التدريب باعتباره ركيزة رئيسية لتطوير الشركات والارتقاء بالعنصر البشري العامل بها، بينت أن التدريب في القطاع الحكومي والشركات، كان في فترة من الفترات نوعاً من الكماليات والتي عززها وجود وفرة مالية قبل الأزمة المالية في 2008، مضيفة أن الوفرة المالية جعلت الكثير من الشركات ينظر إلى التدريب على أنه نوع من الكماليات أو مزايا تعطى إلى العاملين لديها.

واستدركت أنه بعد الأزمة، أعادت الشركات النظر في التدريب باعتباره عنصراً رئيسياً لتقييم أداء الموظف وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للشركة وزيادة إيراداتها وأرباحها التشغيلية.

ارتفاع ملحوظ

ولفتت إلى أن مركز التدريب التابع للاتحاد بدأ في عمل مسح شامل للشركات العالمية العاملة في مجال التدريب وتم اختيار نوعية من الشركات العالمية وكذلك نوعية الدورات نفسها.

وقالت إن ما يدلل على أهمية تلك الدورات ما شهدته من ارتفاعات ملحوظة خلال 5 السنوات الممتدة من 2017 إلى عام 2021، حيث ارتفع عدد المشاركين في الدورات التدريبية للاتحاد من 173 إلى 982 متدرباً. وأضافت: بلغ عدد الفعاليات في 2021 حوالي 57 دورة في عام 2021 من مستوى 15 دورة في 2017، وتم عمل ورش عمل تدريبية عامة وذلك لإلقاء الوعي على بعض المستجدات مثل الأمن السيبراني وصانع السوق وإدارة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الذي تعتمد الشركات عليه لزيادة دخول المستثمر الأجنبي والاستثمار بتلك الشركات.

توعوية استثمارية

وأوضحت أن ورش العمل والدورات التي يعقدها الاتحاد، يتم دعوة شركات القطاع الاستثماري وغير القطاع الاستثماري للمشاركة بها، مبينة أن هدف الاتحاد الأساسي تحقيق لتوعية الاستثمارية ولم يكن همه تعظيم الربح، ولكن همه الأول والرئيسي كان ولا يزال توعية العاملين في القطاع الاستثماري والدفع بمصالح شركات الاستثمار.

وفي رأيها أن القطاع الاستثماري أثبت أنه قادر على إدارة أزماته والخروج منها، موضحة أن القطاع الاستثماري أصبح أساسياً في تحريك وتطوير السوق. مبينة أن الكثير من الشركات قامت بعلاج تداعيات الأزمة وتدارك الأزمة بشكل كبير.

وحول استفادة القطاع الاستثماري من الأزمات التي واجهته، أشارت إلى أن الأزمة فتحت فرصاً أمام جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها القطاع الاستثماري، حيث تم فتح فرص واعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات، لافتة

إلى أنه ما كان بعيداً عن الحدوث قبل جائحة كورونا في تكنولوجيا المعلومات، بات واقعاً ملموساً من حيث استخدام الروبوتات في المصانع والشركات وكذلك استخدام التكنولوجيا والعمل عن بعد.

وأضافت: أصبح التعامل في قطاع تكنولوجيا المعلومات أقل تكلفة وأكثر استخداماً وما كان سيستغرق حدوثه في سنوات،

أصبح جزءاً لا يتجزأ من بيئة الأعمال في الوقت الراهن. وأشارت إلى أن

الأزمة خلقت فرصاً قوية أمام القطاع الخاص والاستثماري.

راتب لربات البيوت

وأضافت أنها من بين الداعمين لمشروع منح راتب لربات البيوت خلال وجودها بالعمل في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج إعادة الهيكلة، لافتة أن عمل ربة البيت هو عمل اقتصادي وبالتالي لماذا لا يكون هناك أجر عليه؟. وقالت إن وجود المرأة مع أولادها وتفرغها لتربية أولادها تستحق راتباً عليه، مستدركة إن إعداد الأجيال القادمة مهمة شاقة وتحتاج إلى عناية خاصة، مضيفة أن التربية والدراسة الصحيحة تنتج مجتمعات سليمة وصحية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المطلوبة. وبالتالي توفير دخل لربة البيت التي تركت العمل من أجل دعم أولادها وأسرتها هو أفضل بكثير من التعيينات الوهمية في دعم العمالة، التي في غالبيتها من العنصر النسائي.

وقالت إن دعوتي تلك، كانت وقت الوفرة المالية، واستهدفت بالأساس تخفيف البطالة المقنعة والعمالة الوهمية وتعطي المرأة حرية في الإنفاق على أسرتها ومساندتها.

ولفتت أنها ضد المطالب الشعبوية بشكل عام، ولكنني عندما طرحت هذا الأمر كان من زاوية اقتصادية بحتة تدعم المرأة وتمكنها وتمنع بعض الظواهر السلبية. وقالت: في اعتقادي ضرورة ربط أي قانون بالسياسة والاستراتيجية العامة للدولة. وأشارت إلى أن ربط جميع القطاعات الاقتصادية بالسياسة العامة للدولة أمر مطلوب وأن تكون الأهداف المطلوب تنفيذها متوافقة مع الاستراتيجية العامة للدولة وقابلة للتحقق.

خبرة متراكمة

وتحدثت درويش عن خبرتها في مجال الأسواق المالية والقطاع الاستثماري بالقول انها حاصلة على شهادة إدارة المؤسسات المالية من جامعة USLA بالولايات المتحدة وحاصلة على شهادة ماجستير في الاقتصاد وعنوان البحث نشر في كتاب من دار نشر كروم هيلم حول أسواق المال الخليجية مع التركيز على أزمة سوق المناخ في الكويت.

وقالت انها بعد الانتهاء من دراستها،عملت في مصرف لبنان وكانت من بين أعضاء الفريق المعني بتأسيس أسواق المال في لبنان وبعدها حضرت إلى الكويت في عام 1995. وأضافت: عملت مستشاراً لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المشروعات الكبرى في الكويت ومن بينها مشروع تطوير الجزر مثل جزيرة بوبيان وفيلكا، وتم الانتقال لمشروع آخر وهو تطوير أداء العاملين في القطاع الحكومي بالتعاون مع جهاز إعادة الهيكلة والعمل على تطوير أداء العاملين. وبعد تأسيس اتحاد الشركات الاستثمارية، التحقت للعمل به. وخلال عام، حدثت الأزمة المالية لعام 2008 والتي عززت عملي في الاتحاد، حيث تم استقطاب جهات لعقد ندوات وتفعيل مركز الدراسات ومحاولة تطوير أداء العاملين في الشركات الاستثمارية.

