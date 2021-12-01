دلال خليفوه: حياة مشاهير «السوشيال ميديا» زائفة

النهار Plus

اكدت خبيرة التجميل دلال خليفوه أن هناك الكثير من المواهب المدفونة المتخصصة في عالم التجميل والميك آب، مشددة على ان الخوف الكبير لتهرب بعض البنات في الدخول لهذا التخصص سببه نظرة المجتمع وعدم تقبل الأهل.

وطالبت خليفوه بعدم تصديق كل ما يطرح في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كل ما يتم مشاهدته في الغالب حياة مزيفة وتضلل المتابع للمحتوى.

وتمنت ان تكون هناك أكاديمية دولية مختصة تقيم أداء خبيرات التجميل في الكويت، وتصنيفهم حسب خبراتهم وأهميتهم في عالم التجميل والمكياج، وتطرقت خليفوه لعدد من القضايا المتعلقة بالمجتمع، وإلى الحوار التالي:

متى بدأت دلال مشوارها في عالم التجميل خاصة أن ذوق المرأة اليوم يختلف عن الأمس؟

بدأت مشواري من 2007 في صالون مع صديقتي ومن ثم أصبح الشغف لدي يزيد ويتطور من خلال التعامل مع مختلف الوجوه للزبائن ومن ثم الخضوع للعديد من دورات المكياج ومن هنا كانت الانطلاقة.

نشاهد بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة مسمى خبيرات تجميل دون وجود تصنيف أو معايير لاستحقاق لقب خبيرة في فن المكياج..؟ ما رأيك؟

صحيح انها ظاهرة موجودة، ولكن السوق مفتوح والناس اذواق والزين يفرض نفسه.

هناك من يؤكد أن ما يحدث في عالم المكياج عبث وعشوائية، الا توجد معاهد ومراكز تجميل تمنح شهادات معترف بها دوليا؟

من المفترض أن تكون هناك أكاديمية دولية متخصصة تقيم أداء خبيرات التجميل، وتقوم بتصنيفهم حسب خبراتهم وأهميتهم في عالم التجميل والمكياج، ليكون هناك ضوابط تخدم هذا المجال.

ما المصادر التي تعتمدين عليها للتعرف على آخر ابتكارات الموضة في التسريحات والماكياج؟

أجتهد في حضور الدورات ومتابعة ما هو جديد من خلال مواقع التواصل ومشاهدة مستجدات خبراء التجميل في كل أنحاء العالم.

أي مشروع خاص «مراكز تجميلية مصنفة» مع عدم وجود الدعم الاعلامي يفشل المشروع لأن هذا المجال يعتمد في الدرجة الأولى على التسويق الجيد والعلاقات الاجتماعية أكثر من القدرة الفنية، ما رأيك؟

ليس من الضرورة وجود هذه العلاقات والمفروض شغل خبير التجميل يكون هو البرواز ولكن للأسف هذا الواقع اللي نمر فيه.

ما العقبات التي واجهت دلال في بداياتها بعد دخول مجال التجميل؟

نظرة المجتمع وعدم تقبل بعض الأهالي لفكرة ان بناتهم يخوضون مثل هذه التجارب وبذلك نجد الكثير من المواهب مدفونة.

هناك تأكيدات من الخبراء أن استعمال جميع المنتجات العالمية الخاصة بالتجميل والعناية بالشعر والبشرة تحتاج لخبرة وتعامل خاص ان كان المنتج مفيداً للزبونة أم لا حرصا من فقد المصداقية؟ مارأيك؟

من الضروري جدا جودة المنتجات الجيدة والادوات المستخدمة مع مهارات الخاصة لخبير التجميل لاظهار لوحة فنية متكاملة.

كيف تجدين الأثار الايجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، وهل ساهمت في أتساع رقعة شعبيتك وزبائنك من سيدات المجتمع المحلي والخليجي؟

ايجابيات وسائل التواصل جميلة ومشجعة، وخلفت لدي زبائن من معظم دول الخليج.

كيف تنظرين لتزايد حالات العنف والخلافات بين الرجل والمرأة في السنوات الأخيرة وازدياد حالات المشاكل والطلاق؟

استغرب من نسبة زيادتها خصوصا في هذه الفترة على الرغم من اننا نتعايش مع انفتاح كبير على مستوى جميع دول العالم، لكن لا يخفى على البعض يعيش في حياة مزيفة وبهرجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما أوجد المقارنات بين حياتنا وحياة المشاهير وسببت عقدة للبعض.

أسهمت وسائل التواصل في كشف مستور البيوت والمشاكل المتضخمة في الكويت، هل لو تم عمل حملات متنوعة سنقضي على هذه الظاهرة السلبية التي اصبحت ظاهرة مزعجة في المجتمع الشرقي؟

هذا الغلط الذي وقع فيه المجتمع واصبحت الان مشكلات تظهر للعلن، وانا ضد هذا الوضع جملة وتفصيلا ويجب علينا ان نقضي على هذه الظاهرة المزعجة وعدم تفاقمها في المجتمع لانها ستزيد من نسبة المشاكل والتفكك الأسري.

كيف تجدين ايجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي وتحرر الطرفين؟ هل تحتاج لرقابة وتفعيل أم الوضع يبقى متزنا؟

يجب ان يكون هناك اتزان واكثر واقعية وعدم تصديق كل ما نراه في هذه المواقع.

هل تؤيدين صداقة المرأة والرجل في المجتمعات الخليجية، وأيهما أكثر تعاملا وصدقا ووفاءً؟

أؤيد أن يكون في تعامل راق بين الرجل والمرأة، في حدود اطار العمل أما من هم افضل لا يوجد اختلاف بين الجنسين يوجد منهم الجيد والسيئ.

على الرغم من أن المرأة منتجة ومبدعة في عدة مجالات إلا أن حقها مهضوم أمام سلطة الرجل، ما تعليقك؟

نوعا ما بالنسبة لرجالنا الشرقيين ولكن بفضل من الله ومن ثم الدولة اعطت للنساء حقوقها وحفظتها.

كيف تنظرين إلى ظاهرة الحملات التي تتبناها الأصوات النسائية، هل تعتبر ناجحة ومؤثرة، أم أنها إثبات للتواجد لتبين صوتها في المنصات الإعلامية؟

ناجحة ومؤثرة نوعا ما ولكن مازالت ضعيفة وتحتاج لمزيد من النجاح والتنفيذ المتزن على أرض الواقع.

هل تؤمنين بأنَّ اصلاح المجتمعات يبدأ بكشف المستور والمسكوت عنه وان لم تكن مهيأة لتقبّل ذلك؟

ليس الحل بكشف المستور ولكن الاصلاح واجب ويجب تقبل وجهات النظر وحتى لو كانت مختلفة، كل الاختلاف عن وجهات نظرنا وفتح مجال للحوار الراقي وعدم التجريح او الاسفاف بالطرف الاخر.

