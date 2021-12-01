شفيق السيد عمر: رؤية «الإنتاج المشترك».. تواكب روح العصر

النهار Plus

صرح مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر بأن رؤية المؤسسة تنطلق وفق خطتها الخمسية (2021-2026) من تقديم برامج خليجية مستنيرة تواكب روح العصر تستند إلى القيم التراثية الإسلامية والعربية والخليجية وللوصول لتحقيق هذه الرؤية فقد بدأت المؤسسة منذ خمسة اشهر في التركيز على عدة محاور تنطلق منها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية وهي: توثيق الارث التراثي المعرفي للبرامج والاعمال الفنية من مسلسلات وافلام وثائقية وبرامج اذاعية وتليفزيونية وبرامج للاطفال وغيرها التي قامت بانتاجها خلال الاربعين سنة السابقة منذ عام 1979 وحتى الآن للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة.

وايضا تحديث البرامج والاعمال الفنية التي انتجتها المؤسسة من خلال اعادة المونتاج وفق التقنيات الحديثة للارتقاء بمستوى الإنتاج الفني للبرامج الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية وبما يواكب الساحة الخليجية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية الثقافية وابراز المثل العليا لدين الإسلام الحنيف وإحياء التراث الخليجي.

واطلاق منصة الكترونية تهدف لتعزيز العمل الاعلامي والفني والثقافي الخليجي والعربي وتكون قيمة مضافة للاعلام الالكتروني المعاصر.

واكد مدير عام المؤسسة على ان المؤسسة بما تملكه من خبرات مهنية في مجال الانتاج الفني والثقافي والاعلامي تعمل على تقديم خدماتها للأمانة العامة وجميع المنظمات والمكاتب الخليجية التابعة للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونهدف لاضافة لبنة وقيمة مضافة لبناء مجتمع خليجي فاعل.

