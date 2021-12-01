سفير الكويت لدى السعودية كرّم «بشار عبدالحسين وحسن البلام

النهار Plus

كرم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح الكويتيين بشار عبدالحسين والفنان حسن البلام نظير مشاركتهم المميزة في فعاليات (موسم الرياض 2021).

وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح صحافي ان ما قدمه عبدالحسين في مشروعه مطعم (درب الزلق الكويتي) والمتحف المقام ضمنه لمقتنيات واعمال والده الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا يحفظ ويقدم للجمهور السعودي جانباً مهماً من تاريخ دولة الكويت الفني الذي يعد الفنان الراحل احد اعمدته.

وأشار السفير الشيخ علي الى ان ما يقدمه الفنان البلام والفريق المشارك معه في مسرحيته (سوبرماركت) فن راق وممتع ويحمل رسالة هادفة لاقى استحسان الجماهير مبينا انه وزملاءه يكملون مسيرة من سبقوهم في اثراء الخزينة الفنية الكويتية بشكل خاص والخليجية عموما.

واكد الشيخ علي ان كل ما يقوم به اي كويتي من عمل ومجهود مميز يبرز اسم الكويت هو محل تقدير واهتمام من قبل السفارة ونعمل جاهدين على تسخير جميع امكانياتنا لتسهيل عملهم وتذليل اي صعوبات قد تواجههم.

