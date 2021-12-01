أول بطولة مطلقة لها فرح الزاهد في «مفترق طرق»

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تشارك الفنانة الشابة فرح الزاهد في أول بطولة درامية لها من خلال مسلسل «زي القمر» بحكاية «مفترق طرق» بعد النجاح الذي حققته بمشاركتها الأخيرة من خلال شخصية «فرح» التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «الطاووس» الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021. وأعربت «فرح» عن سعادتها بالمشاركة في حكاية «مفترق طرق»، لأن الدور يعتبر أول بطولة مطلقة لها، والشخصية بعيدة تماما عن الدراما وما قدمته في مسلسل «الطاووس»، كما عبرت عن امتنانها لمخرج الحكاية والمنتج لثقتهم الكبيرة بها لمشاركتها في بطولة العمل. يذكر أنه يشارك في بطولة حكاية «مفترق طرق» رنا سماحة ومحمد مهران وحنان يوسف وعبد الرحمن حسن وتبدأ إذاعة أولى حلقات المسلسل يوم السبت القادم. كما أن أخر أعمال فرح كان من خلال مشاركتها في مسلسل «الطاووس» والذي عرض في رمضان 2021، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ. وعن مسلسل الطاووس قالت الفنانة فرح الزاهد إن هناك مشهداً صعباً في مسلسل «الطاووس» وهو مشهد ضربها في المسلسل من «منزلاوي» قائلة: «ضربني بجد ولم أظهر أي حاجة لحد ما روحت البيت قعدت اعيط». وتابعت: «أنا لا أحب الشهرة ومش مستعجلة على النجومية لكن ما يهمني نوعية الأدوار التي أقدمها». يذكر أن مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، ووائل ترك والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

