أسماء جلال بـ «بدلة رجالي» بلمسة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي

النهار Plus

حضرت الممثلة المصرية أسماء جلال عرض الفيلم الأردني «بنات عبد الرحمن» على هامش فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وظهرت أسماء جلال بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية بدلة كلاسيك باللون البيج الفاتح ونسقت معها «هاف ستومك» بنفس اللون كشف عن الجزء العلوي من جسدها وهو ما جعل إطلالتها جريئة أثارت حديث الحاضرين في العرض. ولا تخلو السجادة الحمراء للمهرجان الأعرق في العالم العربي من إثارة الجدل وتصدر اهتمامات وحديث المصريين بـ«التريند» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لجرأة الإطلالة أو غرابتها أو حتى عدم مناسبتها مع الحدث الفني. ودائما ما تثير أسماء جلال الجدل خلال حضورها المهرجانات الفنية، بسبب اعتمادها على الملابس الجريئة والمكشوفة، وهو ما يجعلها في مرمى الانتقادات والهجوم من الجمهور. يذكر أن أسماء جلال عرض لها خلال شهر رمضان الماضي، مسلسل «خلي بالك من زيزي» والذي قامت ببطولته أمينة خليل، ومحمد ممدوح.

