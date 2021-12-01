الأقصر.. «ملكات الجمال» في حضرة «مدينة التاريخ»

النهار Plus

«الأقصر» المدينة الساحرة.. البقعة التي تستأثر بجزء كبير من آثار العالم، وواحدة من الوجهات السياحية المفضلة لراغبي التعرف على عظمة الحضارة الفرعونية، على موعد مع استضافة «الجميلات» الملكات المتوجات بـ«كأس الجمال» على مستوى العالم، لتتناغم روعة الماضي مع جمال الحاضر، في صورة قلما تتكرر في أي مكان ثاني.

وبين آثار «الأقصر» التي تنفرد بها دون غيرها من المدن على مستوى العالم، من المقرر أن تسير ملكات جمال العالم، ما بين جولات تعريفية بـ«المدينة الخالدة»، وعروض ترفيهية لملكات الجمال اللاتي يمثلن 32 دولة تشارك في فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات لعام 2021 «Miss ECO Teen 2021»، التي تنظمها شركة «ايكو سباير»، الشركة المالكة لحق تنظيم المسابقة، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 21 ديسمبر المقبل، بين مدينتي القاهرة والأقصر.

وأوضحت الشركة المنظمة المسابقة، أن «اختيار الأقصر لتكون المدينة الرئيسية المستضيفة للحدث هذا العام، يستهدف تسويق السياحة الثقافية في مصر عالميا خاصة بالدول المشاركة، والتي تحظى باهتمام كبير في خطة الدولة للترويج السياحي لمصر، وتزامنًا مع الحدث العالمي المهم وهو افتتاح طريق الكباش، فضلًا عن اختيار الأقصر للاحتفال بيوم المدن العالمي في أكتوبر الماضي، كما أنها تسلط الضوء على المقومات الأثرية الفريدة لمصر وأنها ليست منتجعات شاطئية فقط كما عن متعارف عليه في بعض الأسواق السياحية».

ومن جهتها قالت الدكتورة آمال رزق، مؤسسة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، إن «عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى 32 دولة، وأنه سيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة والأقصر، والتي تتضمن الحفلات المتخصصة، وزيارة المناطق الأثرية».

واستعرضت «د.آمال» الدول المشاركة في مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات لعام 2021، والتي تضم: «كندا، باراجواي، الفلبين، مصر، الولايات المتحدة الأميركية، إندونيسيا، صربيا، مونتينيجرو، الجزائر، روسيا، الهند، فنلندا، استونيا، جنوب أفريقيا، قبرص، المكسيك، فنزويلا، البرتغال، اليابان، الصين، بلجيكا، موريشيوس، بولندا، كوريا الجنوبية، سوريا، تركيا، كازاخستان، أسبانيا، ألبانيا، وفرنسا».

وحول فعاليات مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات، أوضحت الدكتورة آمال رزق أنها سوف تتضمن برنامجاً غنياً بالمزارات الأثرية الفريدة في القاهرة والأقصر، حيث ستكون الأهرامات وجهتهم الأولى، ثم المتحف القومي للحضارة المصرية والذي كان ومازال حديث العالم بعد موكب المومياوات الملكية وافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له، كما سيتم زيارة معبدي الكرنك والأقصر، ومعبد حتشبسوت.

وأضافت: سوف تصل جميع المتسابقات إلى القاهرة بدءا من يوم8 ديسمبر المقبل وبعد زيارة الأهرامات يوم 11من الشهر ذاته، سوف يتوجهن إلى الأقصر، على أن يكون الحفل النهائي بالقاهرة يوم 20 ديسمبر الجاري.

