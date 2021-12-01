التحرش ببنات الفنانين.. عرض مستمر

النهار Plus

عادت ظاهرة التحرش والتنمر على أبناء النجوم مجددا في مصر، والضحية هذه المرة ابنة الفنانة نشوى مصطفى.

وتصدرت نشوى مصطفى مؤشرات البحث على موقع «جوجل» في مصر، بعد ساعات من إعلانها تعرض ابنتها للتحرش. وأكدت نشوى مصطفى، أن ابنتها تعرضت لواقعة تحرش أثناء السير بسيارتها على كوبري شهير في مصر، ونشرت صورة وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «النهاردة بنتي أتعرضت للتحرش من العربية دي وفضلوا يزنقوا عليها واترهبت وهي على كوبري ناحية الهرم المنصورية». وتابعت: «كلمتني وهي مفزوعة، قلت لها حاولي تصوريهم.. الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللى بترهبها.. حسبى الله ونعم الوكيل فيهم». وظاهرة التحرش والتنمر على أبناء النجوم، انتشرت مؤخرا في مصر، فخلال حفل فني شهير تعرضت الممثلة الشابة ليلى زاهر للتحرش من أحد الشباب خلال التصوير معها، وهو ما جعل والدها الفنان أحمد زاهر يتدخل سريعا ويطلب من الشاب الابتعاد عن ابنته.

كما تعرض الفنان شريف منير لسيل من الشتائم لمجرد أنه نشر صورة لابنتيه بملابس متحررة، ونفس الأمر حدث مع ابن الفنان محمد رمضان الذي تعرض لحالة قاسية من التنمر تعليقا على لون بشرته. ولم تسلم ابنة عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي المصري من التنمر عليها كما تعرض ابن سلاف فواخرجي على السوشيال ميديا للتنمر والشتم من قبل بعض المتابعين بسبب وزنه الزائد. كما أكدت الفنانة صفاء جلال في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، أنها أصيبت بالانزعاج هي وابنتها بسبب حالة التنمر التي تعرضتا لها بسبب ارتداء ابنتها الحجاب، قائلة: «هي اختارت الحجاب، وأنا لست محجبة، ولكن أقوم بكثير من الأشياء الجيدة»، مؤكدة أن ابنتها ارتدت الحجاب بإرادتها واختيارها ولها شقيقة ترتدي ملابس متحررة. كما تعرضت «دليلة» ابنة النجمة يسرا اللوزي للتنمر دون ذنب بسبب إصابتها بالصمم، وهو ما جعل والدتها تطلق حملة ضد التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمها وقتها عدد كبير من نجوم الفن والسياسة في مصر.

