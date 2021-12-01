هيلين وبيبي.. وجهان أنثويان في أولمبياد لوس أنجليس

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تميز أولمبياد لوس انجليس عام 1932 بوجهين أنثويين هما الأميركيتان ميلدردي ديدريكسون وهيلين ماديسون الأولى تألقت في العاب القوى والثانية تفوقت في السباحة.

واعتبرت ديدريكسون، وتنادى تحببا «بيبي» افضل بطلات الساحة والمضمار، اما ماديسون «حبيبة» الجمهور الاميركي فبدا من الصعب ان ينال احد منها.

«بيبي» صبية في سن التاسعة عشرة قادمة من تكساس، تميزت بقوامها الممشوق وساقيها الطويلتين، أحرزت لقب سباق 80 م حواجز وسجلت رقما عالميا مقداره 11?7 ثانية... ونافست الألمانيتين إيلين بروميلر وتيلي فلاشر في رمى الرمح، وتفوقت عليهما في المحاولة الاخيرة برمية عالمية مقدارها 43?68 م. وتجاوزت ارتفاع 1?65م في الوثب العالي لكنها اكتفت بالمركز الثاني خلف مواطنتها جين شيلي. كانت امنية «بيبي» وهدفها الاسمى ان تكون اعظم رياضية... وعلى رغم ايقافها لاحقا من قبل الاتحاد الاميركي لالعاب القوى بـ «تهمة» استخدام اسمها في اعلان للسيارات... الا انها احترفت الرياضة وبرعت خصوصا في المباريات الاستعراضية في البيسبول (انضمت الى فريق بروكلين روجزر) وكرة السلة والتنس. وتفوقت في الغولف فحصدت القابا عدة، واسست رابطة اللاعبات المحترفات.

و«بيبي» تزوجت عام 1938 من المصارع اليوناني الاصل جورج زاهاريس... ولم تقف اصابتها بالسرطان حجر عثرة امام طموحاتها، الى ان قضت نحبها سنة 1956 عن 48 عاما.

لما سئلت «بيبي» يوما عن رياضتها المفضلة، استغربت السؤال لانها تتقن تقريبا كل الاختصاصات. كانت مميزة في العاب القوى والملاكمة والجمباز والتنس، وتستطيع تسجيل 100 نقطة في مباراة لكرة السلة. وتمكنها لياقتها من الانخراط في حصة تدريب مع فريق للرجال لكرة القدم الاميركية. تتقن البلياردو وتتميز قاريا في مبارياتها، تبرع في السباحة والفروسية، وتصوب بدقة في البولينغ، ولم تترك سباقات الانحدار في التزلج على الثلج تعتب عليها...

ولدت «بيبي» في 26 يونيو 1911 في بورت ارثر (تكساس)، وكانت السادسة في عائلة انجبت سبعة اولاد. والدها البحار وجد في مزاولة التدريب البدني والحركات السويدية اولوية يومية. وفي صغرها لم تتسل «بيبي» بالعرائس بل في رفع اثقال بدءا من حملها المكواة مرات عدة تباعا، ما نمى عضلاتها.

وأسهمت شهرتها الرياضية في حصولها على وظيفة سكرتيرة في شركة تأمين في دالاس، وذلك في مقابل الدفاع عن الوان فريق كرة السلة (دالاس سيكلون) التابع للشركة، فأمنت له الفوز في 3 مباريات.

وتقدمت «بيبي» بمفردها للمنافسة في بطولة الفرق لالعاب القوى التي اجربت في ايفنستون (ايلينوي) المؤهلة نتائجها للاولمبياد. فشاركت في 8 مسابقات وفازت في 6 منها. فقد حصدت المركز الاول في الـ80 م حواجز، ورمي الرمح، ودفع الجلة، والوثب الطويل، وفي تسديد كرة البيسبول (كانت تتخطى رميتها الـ100م)، وتساوت مع شيلي نفسها في الوثب العالي.

وعند جمع نقاط الفرق، كانت حصة «بيبي» بمفردها 30 نقطة، اي افضل بـ8 نقاط من فريق جامعة ايلينوي الذي حل ثانيا ويضم 22 متبارية.

وقتذاك كانت قوانين الالعاب الاولمبية لا تسمح للسيدات بخوض اكثر من ثلاث مسابقات، علما ان بيبي تأهلت في خمس وبالتالي كانت قادرة على حصد ميداليات اخرى.

قتلت «بيبي» مسابقة رمي الرمح اثر سيطرتها من المحاولة الاولى، وفي الـ80 م حواجز عادلت رقمها العالمي في نصف النهائي (11?5ث) ثم عززته في النهائي (11?7ث). وفي الوثب العالي سجلت رقما عالميا ايضا، وبعد تعادلها مع مواطنتها شيلي (1?65م)، وضع الحكام العارضة على ارتفاع 1?67م فتجاوزتاها. لكنهم اعتبروا ان اسلوب «بيبي» في القفز مخالف للقواعد المعتمدة اذ ان رأسها تخطى العارضة قبل جسدها، فمنحوا المركز الاول لشيلي. ترى الم يلاحظوا ذلك في محاولاتها الاخرى وعلى ارتفاعات ادنى؟

قبل دورة لوس انجليس، حطمت السباحة ماديسون 16 رقما على المسافات من الـ100 ياردة الى الميل، وذلك خلال 16 شهرا ونصف الشهر (1930 - 1931). لكنها دخلت المنافسة الاولمبية وقد تراجع مستواها قليلا بعدما خسرت سباقا للـ50 ياردة امام مواطنتها ايليونور سافيل (ثالثة الالعاب الاولمبية).

وجاءت الخسارة المفاجئة قبل سباقات التأهيل للالعاب، فانكب مدربها على تحسين انطلاقتها بحيث تحقق مسافة ابعد لدى قفزها الى الماء.

خلال تمهيديات لوس انجليس، حققت ماديسون (19 سنة) افضل خامس توقيت فانهالت عليها نصائح الجهاز الفني لتفادي انطلاقة سريعة واعتماد وتيرة تصاعدية في النصف الثاني من السباق.

ويوم الحسم، حققت ماديسون المولودة في سياتل، رقما افضل بثانية من الهولندية دن اودن (14 عاما) اذ سجلت 1?06?8 دقيقة، وليس بعيدا عن رقمها العالمي (1?06?6د). ومقارنة مع الدورة السابقة في امستردام قبل 4 اعوام، تحسن الرقم القياسي 4 ثوان (سجلت الاميركية البينا اوزبوفيتش 1?11?10د).

لكن الاصعب في لوس انجليس كان سباق الـ400م حرة، اذ فازت ماديسون (1?80م ، 57?5 كلغ)، الملقبة بـ «الظل الطويل» نظرا لطول اطرافها (الذراعان والساقان)، بفارق جزء من الثانية امام مواطنتها لينور كايت (5?28?5 د) وحطمتا الرقم العالمي (5?31?0 د). كما ساهمت في فوز فريق البدل الاميركي 4 مرات 100م (4?38?0 د). واحتفالا بذهبيتها الثالثة شاركت بمسابقة للرقص مع كلارك غايبل.

