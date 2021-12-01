المطلقات والأرامل في مصر.. الحقوق «مجرد كلام»

النهار Plus

«على الهامش» عنوان واحدة من الحكايات التي تقدم ضمن حلقات مسلسل «إلا أنا» الذي حظي بنسب مشاهدات مرتفعة منذ بدء عرض أولى حكاياته، لاسيما وأن المسلسل يتناول في حكاياته المتوالية مشكلات مستوحاة من الواقع المصرية، غير أن «على الهامش» تعتبر الحكاية «الأكثر مشاهدة» والتي شاركت في بطولتها الفنانة المصرية نيرمين الفقي، والفنان صبري فواز، ومن تأليف أماني التونسي، هذا فضلا عن إثارتها حالة من الجدل فور عرض أولى حلقاتها، ترددت أصداؤها في عدد من مؤسسات الدولة المصرية المهتمة بالمرأة، حيث تناول العمل الدرامي قضية طلاق المرأة التي كرست حياتها لتربية أبنائها وإسعاد زوجها المرأة التي بلا عمل.

الشارع كان مصير بطلة حكاية «على الهامش» بعدما أفنت سنوات عمرها في تربية أبنائها وخدمة زوجها، وهو واقع تتعرض له في بعض الأحيان المرأة العربية.

ورغم أن قضية خيانة الزوج لزوجته سبق وأن قدمت في أكثر من عمل فني متنوع ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال السينمائية إلا أنه يحسب للقائمين على حكاية «على الهامش» تقديم القضية من أكثر من زاوية، وهو ماظهر جلياً في ردود الأفعال التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الردود التي امتدت إلى المؤسسات الرسمية المهتمة بالمرأة في مصر.

على الأرض

أشادت د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي المصري للمرأة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالعمل ووجهت الشكر لأبطال العمل والمؤلفة والمخرج.

ونشرت رئيسة المجلس القومي للمرأة، صورة «بوستر» الحكاية، وعلقت عليه قائلة: «تحية إلى مسلسل إلا أنا (على الهامش).. شكر وتقدير لأعمال درامية تحكي وتجسد مشاكل حقيقية على الأرض». وتابعت «بعد 21 سنة زوجة بلا مأوى في الشارع بعد كفاح ومثابرة ومساندة في أسرة وتربية أولاد وهى ميسورة الحال أصبحت بلا مأوى». وأضافت «عندما نطالب بأن للزوجة حقوق في الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج فهذا حق وعندما نطالب أن الزوجة لايجب أن تصبح بلا مأوى لأن زوجها بعدما كبروا الولاد والبنات عايز يتجوز مرة أخرى ويرميها في الشارع فهذا حق» وحذرت قائلة «نخلي بالنا كمان عندما تكون هذه الزوجة ربة منزل يعنى لا يوجد أي دخل يسندها ولا تعيش منه وأعطت حياتها وعمرها لمن لا يستحق وفى النهاية بلا مأوى».

عقدج الزواج

بدورها.. قالت د.آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، جامعة الأزهر الشريف «عقد الزواج هو وحده القادر على حل غالبية المشكلات التي تعقب الطلاق، فإن كان قانون الأحوال الشخصية حتى هذه اللحظة لايملك الحلول وفي انتظار قانون جديد يفي باحتياجات المرأة، فإن عقد الزواج ووضع شروط فيه قادرة على حل المشكلات.

وأضافت» يمكن وضع كل الشروط في عقد الزواج (نضع فيه ما لا يحل حراما ولايحرم حلالا)، هذه هي العدالة والشريعة وانصاف المرأة، وسبق لي وأن طالبت بأن يكون للزوجة نصيب من دخل زوجها يحتسب وفقاً لسنوات الزواج، وإن قضت معه 25 عاماً لها اقتسام كل ما يملك معه».

من جهتها أعربت أماني التونسي، مؤلفة حكاية «على الهامش» عن سعادتها بردود الأفعال منذ بدء عرض أولى حلقات الحكاية، وقالت: الفكرة التي كنت أرغب في إرسالها للجميع، أن القدر يمكن أن يغير حياة المرأة، يقلبها رأسا على عقب وليس شرطاً أن تكون الخيانة هي السبب، فمن الممكن موت الزوج أو إفلاس الأسرة لذا أتمنى أن تكون هناك دورات تدريبية تقدم للسيدات لتعليمهن حرفة ما أو أي مهنة، حتى تتمكن من مواجهة الحياة في حال تعرضها لأي مشكلة زوجية تؤدي إلى الطلاق.

مجرد كلام

من جهتها قالت ياسمين محمد، مسؤولة مجموعة «أمهات تصنع المستحيل» إنها تتلقى مشكلات عديدة منذ بدء عمل الغروب وغالبيتها تتركز حول زوجات فقدن استقرارهن الأسري بعد سنوات من الزواج، ولا يمتلكن وظيفة وليس لهن مأوى سوى الشارع.

واشارت ياسمين أيضا إلى أن «المطالبة بأن تحصل الزوجة على نصف أو ربع ممتلكات زوجها عند حدوث الطلاق (مجرد كلام) لأن الواقع مغاير لهذا تماماً، فالمرأة في مصر بعد الطلاق تجد صعوبات بالغة للحصول على حقوقها بسبب طول إجراءات التقاضي والمحاكم وصعوبة تنفيذ الحكم القضائي حال صدوره، كما أن غالبية حالات الطلاق في مصر تكون إما بالخلع أو إبراء الزوج من أي مستحقات فالزوجة تتنازل عن جميع حقوقها مقابل حصولها على حريتها».

وتابعت «حقوق المرأة الشرعية نفقة المتعة والعدة والمؤخر وغيرها من حقوق شرعية تعاني النساء في مصر للحصول على هذا الحق وكي تحصل عليهما يكون عن طريق الحجز وليس عن طريق الحبس ومن الصعب تنفيذها وتكون في يد المحضر ويحدث كثير من التلاعب، وأحيانا يلجأ الزوج لتقسيط هذه الحقوق وعندما تحصل المرأة على الحكم من الصعب أيضا تنفيذه، والبنك المختص بالتنفيذ لا يستطيع في كثير من الأحيان الحصول على النفقة من بعض الأزواج». وطالبت ياسمين بـ«حياة كريمة وأن تكون المطلقات والأرامل جزءا أساسيا من مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فهو رجل يقدر دور المرأة جيدا في المجتمع ويحترمها، وفى عهده نالت النساء مكاسب لم تحظ بمثلها منذ عقود».

