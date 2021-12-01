نهلة نجاح عبدالله لـ «النهار»: واقع المرأة العربية «مؤلم»

النهار Plus

نهلة نجاح عبدالله، اكاديمية عراقية وناشطة مدنية في المجالات الإنسانية من مواليد العاصمة العراقية بغداد 1989 تتخذ من العمل التطوعي أسلوباً للحياة حيث بدأت علاقتها بالعمل التطوعي إبان اجتياح تنظيم المنهزم في العراق وسورية «داعش» الإرهابي.

وتتحدث الاستاذة الجامعية في إحدى جامعات العاصمة العراقية بغداد، نهلة نجاح عبدالله في حوار موسع مع «النهار» عن بدايتها بالقول «بدأت العمل الأكاديمي عام 2013، عندما كنت احمل شهادة الماجستير وبعد فترة وجيزة أقدمت على دراستي للدكتوراه في جامعة بغداد / كلية الاعلام وكنت أدرس واعمل في الوقت ذاته وبدأت الكتابة والعمل الإعلامي عام 2018 وامارسها كهواية احياناً ورغبة في نقل الأفكار للجمهور المتلقي وتركز اهتمامي على القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وذلك لقلة الكاتبات العربيات بشكل عام في هذا المجال».

أسلوب حياة

واضافت «العمل التطوعي لدي أسلوب حياة بدأت علاقتي بالعمل التطوعي عام 2014 عندما بدأت موجة النزوح من الموصل والمحافظات الأخرى نحو بغداد ظهرت هناك حاجة لإسناد ودعم العوائل النازحة واعتبره جزء من واجبي الأخلاقي والإنساني تجاه المجتمع وكنت افكر في وضع العوائل والتشرد الذي طالها وأفكر ماذا لو كنت معهم فالتفكير في وضع الآخرين ووضع نفسي مكانهم هو دافعي للتطوع، وتطور العمل بعد ذلك وشكلنا فريق يتولى تقديم مختلف أنواع المساعدات لشرائح مختلفة وبدأت التركيز على النساء والاهتمام بفئة الارامل وعاملات النظافة كونهن يعانين الكثير لاسيما ونحن في مجتمع ذكوري يهمش الأدوار ويتعرضن للابتزاز أحيانا فما كان لنا الا تقديم المساعدة والتمكين بما نستطيع». وتضيف «للإعلام دور حيوي في التسويق لقضايا العمل التطوعي والترابط بينهما كبير وأحاول أحياناً ان أشارك تجاربي التطوعي امام الاخرين ليس للرياء بل رغبتي في انتشار ثقافة العمل التطوعي لحاجتنا الملموسة له في مجتمعنا المأزوم ورغبتي في ان استنساخ تجاربنا فأنا اقف بالضد على من يتهمنا او يتهم الاخرين بالتقليد فما هو الضير اذا كنا نقلد السلوكيات الإيجابية فالأفراد والمجتمع ينتفع وينبغي الإشارة إلى أن العمل التطوعي يندرج ضمن مفاهيم التنمية المستدامة التي تهتم بها المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة في محاولة للنهوض بالمجتمعات.

متفائلة وحالمة

وعن الفوضى التي يعاني منها العراق منذ فترة طويلة وترتيبها اليوم في حياتها، قالت الاكاديمية والناشطة إن «الفوضى في العراق لاتروق لي ولكل شخص من أصحاب المبادئ والقيم والمؤمنين بالعدالة الاجتماعية وسيادة الحقوق والحريات وانا منهم أحاول ان أتأقلم قدر الإمكان دون ان اسمح لهذه الفوضى ان تنعكس سلبياً على حياتي فتجدني مبتسمة متفائلة وحالمة دوماً بغد افضل احقق فيه أحلامي وطموحاتي ونصحح مسارات عمل الجامعات والمؤسسات التعليمية التي عبث فيها والتي هي جزء من تخريب ممنهج يستهدف العراق وذلك لا يتم إلا بجهود المخلصين الحقيقين الذين يؤمنون بالعراق بلد الحضارات ومنبع العلم والعلماء». وأوضحت بأن «مقياس نجاح الإعلامية كثيرة أبرزها الكفاءة، النزاهة، الكاريزما، الاتزان، القيادة، الثقافة، الحرص، الجدية، الإخلاص، على الرغم من وجود اعلاميات ناجحات لدينا إلا أن حقها مهضوم لأسباب متعددة منها ما يتعلق بطبيعة المجتمع الذي يحبذ تواجد المرأة في المجال الخاص (العائلة والأولاد) ويتحفظ على مشاركتها في المجالات العامة ولاسيما الإعلامية منها، ومنها ما يتعلق بعدم استقلالية المؤسسات الإعلامية العراقية اذ لاوجود لمعيار الكفاءة لتقييم الأداء فضلاً عن دخول الطارئات على المهنة من غير المتخصصات اللاتي لا يفهمن طبيعة العمل الإعلامي ويستغللن مظهرهن كوسيلة للظهور الإعلامي والسيطرة في الوقت الذي تهمش فيه الاعلاميات من الكفاءات ما أدى الى تراجع اهتمام المرأة بالعمل الإعلامي بالتالي أصبحت هناك أسباب اخرى تتعلق بالإعلامية ذاتها». وعن أبرز مكتسبات المرأة بعد 2003، قالت انه «يمكن القول ان تزايد وجودها في المؤسسات السياسية التي كانت سابقاً حكراً على الرجل يعد ايجابياً حتى وان كان عن طريق (الكوتا) فإنه إجراء مؤقت لدعم النساء ومساندتهن لزيادة تمثيلهن في البرلمان وهذا ما يشكل نقطة تحول يفترض ان تكون لصالح المرأة بشكل عام لتمثل المرأة المرأة في البرلمان مثلاً وكذلك على مستوى المؤسسات التنفيذية وغيرها للتعامل كشريك وعضيد للرجل». وحول التوفيق بين الارتباطات المنزلية والعمل، ذكرت بأن «التوفيق بين الارتباط المنزلي والعمل يأتي من الشعور بالمسؤولية اتجاه المنزل والعمل بالتالي ليس صعباً على امرأة مثلي فالنساء العراقيات عُرف عنهن بالقيادة ومواجهة التحديات».

القيادة والإبداع

ونوهت إلى أن «قدرة المرأة على القيادة والإبداع كبيرة عندما تتوفر لها مقومات النجاح والبيئة الداعمة فكثير من التحديات واجهتني في مسيرتي الدراسية والمهنية لكني مؤمنة ان في كل تحد ممكن جعله فرصة نجاح للارتقاء بذاتي وتحقيق ما ارغب». وتؤيد نهلة تشريع قوانين جديدة للحد من الاضطهاد التي تعانيه بعض النساء في الوطن العربي، مشددة على «انا مع تشريع قوانين تنصف المرأة وتحميها لتكون شريك أساسي وفاعل مع الرجل لبناء مجتمع يحترم الحقوق والحريات لكلا الجنسين». وبحسب الاكاديمية العراقية فأن «الحب مصدر للطاقة الإيجابية والالهام والعطاء ولا يتعلق فقط بالحب بين الرجل والمرأة بل مفهوم الحب اكبر واعمق هناك حب الاب والام وللأصدقاء والصديقات ليحيا الفرد مٌشعاً وسعيداً بحب من حوله».

الحياة الزوجية

وتتابع بأن «الحياة الزوجية مسؤولية مشتركة لكل من الرجل والمرأة ولكل منهم حقوقه وواجباته واؤمن بالشراكة لبناء حياة مستقلة يتكيف كل منهما مع الآخر لبناء اسرة بناءاً على التفاهم والانسجام ولابد من وجود توافقات فكرية واجتماعية بين الاثنين للسير بنجاح» مشيرة إلى أن «علاقتي بالمطبخ جيدة واتميز بعدد من الاكلات العراقية منها البرياني وتشريب اللحم». السفر واحد من المحطات المهمة وترى نهلة بأن «السفر احدى المحطات المهمة التي يكتسب منها الانسان الخبرة والثقافة وتجعله اكثر ذكاء وابداعا وانفتاحا مع المجتمعات المختلفة لينعكس على صحة الفرد وتجعل منه اكثر إنتاجية وعطاء وسعادة وهو ليس برفاهية بل أضحى من المتطلبات المهمة للفرد ليخفف من ضغوطات العمل وترفع معنوياته وتجعله اقل عرضة للتوتر والاجهاد». وكشفت الاكاديمية العراقية عن مشاريعها المقبلة، مؤكدة بأنها متعددة وابرزها الترقية العلمية التي انوي الحصول عليها في القريب العاجل ولدي مشاريع أخرى انوي تحقيقها وسأعلن عنها حال اكتمالها».

