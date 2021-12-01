«أوميكرون» يواصل انتشاره.. وأوروبا: أعراضه خفيفة

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عواصم- الوكالات: واصل متحور فيروس كورونا المستجد، «أوميكرون» انتشاره في العديد من دول العالم وسط قلق من خبراء الصحة بأن يكون شديد العدوى مع قدرته المحتملة على تفادي اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

وفيما اكد الاتحاد الأوروبي امس وجود 42 حالة إصابة بـ«أوميكرون» في 10 دول بالاتحاد فقد سجلت اليابان، امس أول إصابة بالمتحور الجديد، وهي لزائر وصل من ناميبيا مؤخرا.

وكانت اليابان قد حظرت، قدوم جميع الزوار الأجانب اعتبارا من يوم امس كإجراء احترازي طارئ ضد المتحور. وفي أستكلندا، أعلنت سلطات، تسجيل أول حالات إصابة. وفي نفس السياق، سجلت السلطات الفرنسية، امس أول حالة في جزيرة ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي. واشارت بيانات الاتحاد الاوروبي الى ان اعراض الاصابة بالمتحور الجديد كانت خفيفة بينما قالت وكالة الادوية الاوروبية انها بحاجة الى اسبوعين لاختبار فاعلية اللقاحات المعتمدة حاليا ضد «اوميكرون»

بدورها، رئيسة وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، جيني هاريز، اوضحت أنه لا توجد إشارة على زيادة انتشار متحور «أوميكرون» في المملكة حتى الآن. وفي تصريحات لراديو«بي بي سي»، أشارت جيني هاريز إلى أن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بمتحور «أوميكرون» في بريطانيا، و10 حالات «محتملة للغاية»، موضحة أن «هذا لم يكن علامة على زيادة «فشل هدف الجين «S» في اختبارات «PCR» ببريطانيا، وهو سمة من سمات أوميكرون».

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن ظهور متحور جديد لا يعتبر مدعاة للفزع والذعر، مستبعدا فرض إجراءات إغلاق مجددا في الولايات المتحدة. وحض بايدن، في خطاب أدلى به من البيت الأبيض، دول العالم على أن تحذو حذو بلاده في التبرع باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» للدول النامية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة «أرسلت لقاحات لدول العالم أكثر مما أرسلته باقي الدول مجتمعة».

وقال بايدن، في خطاب موجه للشعب الأميركي، إنه لا يرى داعيا في الوقت الراهن لاتخاذ إجراءات إغلاق أو فرض قيود جديدة على السفر. وأكد أن المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي اكتشف منذ أيام في جنوب أفريقيا وعدد من الدول، «يعتبر مدعاة للاهتمام، لا مدعاة للفزع».وأضاف أن كبير مستشاريه الطبيين، أنتوني فاوتشي، توقع أن تستمر اللقاحات الموجودة في الوقت الراهن في مقاومة المتحور الجديد، وأن تقوي الجرعات المعززة الحماية من الإصابة به.

وفي جنوب افريقيا كشفت بيانات صحية أن دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى ارتفع بنسبة 300% في الإقليم الذي ظهر فيه متحور «أوميكرون».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن إقليم «غوتينغ» الذي يضم مدينة جوهانسبورغ، سجل دخول 580 شخصا إلى المستشفى من جراء الإصابة بمرض «كوفيد 19»، خلال الأسبوع الحالي. في المقابل، لم يدخل سوى 135 شخصا إلى المستشفى من جراء الإصابة بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وهذا الأمر يعني زيادة كبيرة في عدد من يعانون الأعراض عند الإصابة بالفيروس.

