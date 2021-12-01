«فايزر» و«جونسون آند جونسون» تطوّران لقاحات لـ«أوميكرون»

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عواصم- الوكالات: أعلنت شركتا «فايزر» و«جونسون آند جونسون» أنّهما بدأتا على غرار منافستهما «موديرنا» العمل على نسخة جديدة من لقاحهما المضادّ لـ«كوفيد-19» تستهدف المتحوّرة «أوميكرون» في حال لم يكن لقاحاهما فعّالين في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس. وقال آلبرت بورلا رئيس شركة «فايزر» في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية الأميركية «لا يزال هناك الكثير من الغموض» بشأن المتحورة الجديدة التي رصدت في جنوب افريقيا ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها «مُقلقة». وأضاف «سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع»، مشيراً إلى أنّه لا بدّ من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللّقاح الحالي الذي طوّرته شركته بالتعاون مع شركة «بايونتيك».

وأوضح أنهّ «إذا تبيّن أنّ اللّقاح (الحالي) أقلّ فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة لقد قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد». وابتكرت «فايزر» سابقاً نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة المتحورتين دلتا وبيتا، إلّا أنّهما لم تُستخدما. وأكّد بورلا أنّه، في حال استدعت الحاجة، «سيكون لدينا لقاح جدّي في غضون 95 يوماً».

وشدّد على أن شركته تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.

وكانت شركة «موديرنا» أعلنت الجمعة عزمها على تطوير جرعة معزّزة من اللّقاح مخصصة للحماية من المتحورة «أوميكرون».

بدورها أعلنت شركة «جونسون آند جونسون» أنّها «بصدد تقييم فعالية لقاحها المضادّ لـ«كوفيد-19» في مواجهة المتحوّرات»، بما فيها «أوميكرون». وأضافت الشركة في بيان أنّها تعمل في الوقت نفسه على إنتاج «لقاح يستهدف تحديداً أوميكرون وستقوم بتطويره عند الاقتضاء».

ونقل البيان عن ماثاي مامين، المسؤول عن الأبحاث في شركة «يانسن» التابعة لـ«جونسون آند جونسون» والتي طوّرت اللّقاح قوله إنّ الشركة «لا تزال واثقة» من قدرة لقاحها الحالي الأحادي الجرعة على توفير استجابة مناعية ضد المتغيّرات المختلفة.

في المقابل استبعد رئيس شركة صناعة الأدوية «موديرنا» أن تكون اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» فعالة ضد «أوميكرون». وقال رستيفان بانسل في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» امس حول اللقاحات والتصدي للمتحور الجديد «لن تكون الفاعلية بنفس المستوى... الذي كانت لدينا مع دلتا». وأضاف «أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك، لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم... رجحوا ذلك».

من جهة اخرى، اكد الرئيس التنفيذي لـ«فايزر» أنه «واثق» من أن حبوب مضادات الفيروسات «باكسلوفيد» التي طورتها الشركة لعلاج المصابين بـ«كورونا» ناجعة ضد المتحور الجديد.

واوضح أن «فايزر» تتوقع الآن تصنيع 80 مليون دورة من العقار، بزيادة عن الهدف الأصلي المتمثل في تصنيع 50 مليون دورة.

يذكر أن حالات الإصابة الأولى بهذه السلالة سجلت في جنوب إفريقيا، قبل أن تنتقل إلى بلجيكا فهولندا وألمانيا، وتكر السبحة تباعا، ما دفع العديد من البلدان الأوروبية والعربية، فضلا عن الولايات المتحدة إلى تعليق الرحلات الجوية مع عشرات البلدان في القارة الإفريقية.

