مفاوضات فيينا... طهران لن تقدم «أي التزامات جديدة»

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فيينا- الوكالات: استؤنفت امس الجلسة الثانية من الجولة السابعة في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وبينما أكدت طهران أنها لن تقبل أي التزامات جديدة، أعلن الجيش الإسرائيلي تسريع استعداداته لمنع إيران من اجتياز العتبة النووية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده لن تقبل أي التزامات نووية جديدة خارج بنود الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإن تركيزها في فيينا سيكون على رفع العقوبات. وأضاف زاده في إفادة صحافية أن إيران لن تقبل أي شيء أقل أو أكثر مما جاء في الاتفاق النووي، ولن تقبل مبدأ الخطوة مقابل خطوة أو أي تعهدات جديدة، وذلك ردا على دعوة واشنطن بأن تعود للالتزام ببنود الاتفاق بشكل متزامن مع إيران. وذكر المسؤول الإيراني أن طهران تشارك في محادثات فيينا بوفد شامل وإرادة جدية لرفع العقوبات، وإذا كانت الأطراف الأخرى تسعى أيضا لتحقيق الهدف نفسه بدلا من المماطلة وإضاعة الوقت، يمكن القول إن المفاوضات ستكون في مسار صحيح.

وأعرب كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا علي باقري عن تفاؤله بعد الاجتماعات الأولى للمحادثات النووية في فيينا الاثنين. وأضاف أنه من الضروري أن يكون رفع جميع العقوبات أولوية في مفاوضات فيينا معتبرا أن إحياء الاتفاق سيكون صعبا إذا استمرت «سياسة الضغوط الأميركية القصوى». وقال باقري أيضا «أثبتنا التزامنا بتعهداتنا، ونؤكد عزمنا على التوصل لاتفاق عادل يضمن مصالحنا».

وفي السياق نفسه قالت وزارة الخارجية الروسية إن المشاركين في مفاوضات فيينا قرروا استئناف عمل مجموعتي الخبراء بشأن العقوبات والمسائل النووية. وأضافت في بيان أن كل المشاركين في المفاوضات أكدوا سعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية في أقرب وقت.

من جانبه، قال منسق الاتحاد الأوروبي في المحادثات إنريكي مورا إن إيران مصممة على رفع العقوبات الأميركية مؤكدا أن لجنةً خاصة ستبدأ العمل بشأن هذا الموضوع. وأضاف المنسق الأوروبي أنه يشعر بتفاؤل مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية. وأوضح مورا أن الجولة السابعة لمفاوضات فيينا ستدوم لأيام دون تحديد سقف زمني لنهايتها، وأنها ستكون مزيجا بين المفاوضات في فيينا والتشاور مع العواصم، مؤكدا أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بفيينا تواجه مصاعب سياسية وأخرى تقنية.

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل للتعامل مع إيران، وهدف واشنطن ما زال العودة المشتركة للاتفاق النووي، فيما قالت الخارجية الأميركية إن استمرار إيران بالتصعيد النووي ليس بنّاء، ويتعارض مع هدف العودة للاتفاق.

الى ذلك قال المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي ران كوخاف إن الجيش يسرّع الخطى لمنع إيران من أن تُصبح دولة ذات عتبة نووية.وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي عن مصدرين أميركيين أن إسرائيل تبادلت مع واشنطن معلومات استخبارية عن برنامج إيران النووي. وأضاف الموقع أن معلومات إسرائيل تشير إلى أن إيران تحضر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، ما يعتبر كافيا لإنتاج سلاح نووي، ونقل الموقع عن مصادر استخبارية إسرائيلية وأميركية أن طهران تحتاج سنة أو سنتين لتوفير متطلبات إنتاج سلاح نووي.

