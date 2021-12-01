مصر تبدأ اليوم منع دخول غير الملقحين إلى المؤسسات الحكومية

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تبدأ العديد من المؤسسات الحكومية في مصر، اليوم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح ضد «كورونا» لتجنب انتشار الفيروس أو انتقال العدوى. وفي هذا الشأن، وجَّهت وزارة الصحة في بيان لها، رسالة عاجلة للمواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح تنبههم أنه ما زالت الفرصة متاحة لهم بشأن الحصول على اللقاح خلال الساعات المقبلة حتى يسمح لهم الدخول للمؤسسات الحكومية لقضاء حوائجهم المختلفة، ومن المقرر أن تشهد جميع المحافظات تطبيق القرار من صباح اليوم في مختلف الجهات الرسمية. وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن هناك وفرة في اللقاحات، ويتم التوسع في عملية التطعيم في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية ومختلف المرافق الحيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين مثل أكشاك التطعيم المتواجدة في محطات السكك الحديد ومترو الأنفاق، وفرق التطعيم المتنقلة التابعة للوزارة، من أجل الوصول لأكبر قاعدة من المواطنين. وأشارت الصحة إلى أنه يمكن للمواطنين الذهاب إلى مراكز التطعيم أو من خلال الأكشاك أو الفرق المتنقلة ببطاقة الرقم القومي، وسوف تقوم الفرق المختصة بتسجيل البيانات الخاصة بهم على موقع الصحة، وتلقيهم جرعة اللقاح في التوقيت ذاته، وذلك ضمن سرعة الوزارة لتذليل أي عقبات أمام المواطنين في الحصول على اللقاح.