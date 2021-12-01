السيسي: الحضور الضخم يؤكد أهمية «إيديكس 2021»

عربيات ودوليات

اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان حجم الحضور في معرض «ايديكس 2021» يعكس اهمية وحجم الشركات المشاركة. وقال السيسي في كلمته الترحيبية قبل بدء فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «ايديكس 2021» في دورته الثانية في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ان «الحضور ضخم ويعكس القدرة على التنظيم، كما يعكس حجم وقوة الشركات المشاركة».

وأعلنت الشركة المنظمة «AWE» ان المعرض هذا العام يشهد حضور نحو 400 عارض من جميع انحاء العالم لعرض احدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح من 42 دولة، وحضور وفود رسمية من كبار الشخصيات من45 دولة وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 الف زائر لهذا المعرض الذي نجح في تثبيت مكانته منذ الدورة الأولى في 2018.

وكان الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والانتاج الحربي اكد على تطلع مصر لاستقبال اهم الرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، ومن المتوقع ان يتطور الحدث حجماً وقوة في نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى الناجحة مشدداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة باتباع جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية لضمان السلامة الصحية للزوار خلال فعاليات المعرض كما الى ان المعرض يأتي لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية، حيث اصبح معرض ايدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض احدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

من جهته اشار المهندس محمد احمد المرسي وزير الدولة للانتاج الحربي ان اكثر من 40 وزير دفاع او انتاج حربي وقائد عسكري حول العالم يشاركون في «ايديكس» موضحاً ان هناك منظومة كاملة تقف خلف تنظيم المعرض الأكبر بالشرق الأوسط، وأن المعرض سيشهد طرح سلاح مصري جديد بمشاركة وزارة الدفاع، وزارة الانتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية العالمية للبصريات، الترسانة البحرية المصرية، جهاز الصناعات والخدمات البحرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مجمع الصناعات الهندسية بادارة المركبات.

من جانبه اكد توماس جونت المدير التنفيذي لشركة «AWE» المنظمة للمعرض ان «ايديكس 2021» بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في الدفاع والتسليح على مستوى العالم مشيراً الى تطلعه لاستضافة هذا الحدث جنباً الى جنب مع وزارة الدفاع المصرية، وأن هناك اقبالا شديدا من الشركات للمشاركة في الدورة الثانية للمعرض والذي انعكس على نسبة الحجوزات والمساحات المتاحة بشكل كبير يفوق الدورة الأولى. وأكد جونت ان الشركة باعتبارها احد اكبر الشركات في العالم المنظمة لمعارض انظمة الدفاع والأمن تلتزم بتطبيق اقصى درجات السلامة الصحية خلال المعرض لتوفير بيئة آمنة اثناء الحدث في ظل تفشي جائحة كورونا.

