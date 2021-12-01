الرئيس المصري يتفقد «سيناء 200» و«ST 500» أحدث مدرعات الإنتاج الحربي

عربيات ودوليات

تفقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اهم انواع المركبات الحربية المصنعة محليا بمصانع الانتاج الحربي للقوات المسلحة المصرية. وتفقد الرئيس المصري، خلال افتتاحه فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «ايديكس 2021» جناح مصنع 200 الحربي وشاهد نماذج للمدرعتين المصريتين الجديدتين «سيناء 200»، و«ST 500»، حيث استمع لشرح من اللواء كمال وفائي محمد، مدير المركبات حول المركبات والمعدات التي صنعت في مصر بالتعاون المشترك بين وزارة الانتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والقطاع المدني. وقال اللواء المهندس رفيق رزق عبده، رئيس مجلس ادارة مصنع 200 الحربي ان المركبة «سيناء 200» قادرة على الطفو، كما يمكنها ان تعبر الموانع المائية، وذلك بفضل ما تمتلكه من امكانيات تؤهلها لذلك.

