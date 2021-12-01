«دعم الشرعية» يستهدف موقعاً سرياً للحرس الثوري في صنعاء

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر امس انه استهدف موقعاً سرياً لخبراء الحرس الثوري الايراني داخل صنعاء. وقال التحالف انه دمر «موقعاً لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء» كما دمّر «ورشاً لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء». وأكد التحالف انه اتخذ «اجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية». وفي وقت سابق من ليل الاثنين الثلاثاء كان التحالف اعلن تنفيذه ضربات جوية لـ«أهداف عسكرية مشروعة» تابعة لميليشيا الحوثيين في صنعاء. وطلب التحالف من المدنيين «عدم التجمع او الاقتراب من المواقع المستهدفة». وأكد التحالف ان هذه العملية «تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية». وكان التحالف قد قال الأحد ان مطار صنعاء اصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار الى ان الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأعلن انه سيتخذ اجراءات قانونية لاسقاط الحصانة اذا لزم الأمر لحماية المدنيين. كما اشار التحالف الأحد الى استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء. وقال «دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بقاعدة الديلمي كما دمرنا منصات لاطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء». وأعلن كذلك عن «ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء»، مشيراً الى ان الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد واطلاق المسيرات من مطار صنعاء. والسبت، اعلن التحالف «رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء الدولي»، مضيفاً ان «طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي». كما شدد على ان «استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الانساني». في سياق آخر، اعلن التحالف عن تنفيذ 15 استهدافاً ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة. وقال التحالف ان الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية، وأدت لمقتل اكثر من 85 عنصراً ارهابياً من الميليشيا.

