واشنطن: أي «عدوان» روسي على أوكرانيا يستدعي «رداً خطراً»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، امس من ان اي «عدوان» روسي جديد على اوكرانيا سيستدعي ردا «خطرا».وأكد خلال مؤتمر صحافي في عاصمة لاتفيا، ريغا، على هامش اجتماع للحلف شمال الأطلسي «الناتو» مع نظيره اللاتفي ادغارز رينكيفيكس، ان «أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وللاتفيا وأي عدوان جديد سيكون له تداعيات خطرة». وقال الوزير الأميركي «نحن نعرف قواعد اللعبة الروسية ومن بينها محاولة الاستفزاز كتبرير لأي خطوة يقومون بها».

وأكد بلينكن ان واشنطن تتشاور مع حلفائها في حلف «الناتو» ولاسيما لناحية التحركات الروسية على حدود اوكرانيا، مطالبا اعضاء الحلف بمحاسبة بلاده على الأفعال وليس الأقوال، مردفا «لدى الرئيس (الأميركي جو) بايدن سجل حافل بالالتزام بحلف الناتو ولا تحاسبونا على اقوالنا، بل على افعالنا».

وتخشى دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ان تكون موسكو تخطط لعملية توغل داخل اوكرانيا بعدما اتهمت الكرملين بحشد قواته قرب الحدود.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال زيارة لقوات الحلف في لاتفيا «لا يوجد وضوح بشأن النوايا الروسية، انما هناك حشد غير عادي للقوات للمرة الثانية هذا العام». وأضاف «نرى عتادا ثقيلا وطائرات مسيرة وأنظمة حرب الكترونية وعشرات الآف الجنود الجاهزين للقتال».

ويقول دبلوماسيو الحلف ان التكتل لا يزال غير متأكد من نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير ان الوزراء سيناقشون خطط طوارئ في حال قيام روسيا بغزو. وقال مسؤول اميركي كبير «لا نريد ان نترك اي شك في اذهان الناس بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة، عواقب استراتيجية على روسيا اذا اتبعت المسار الذي نخشى ان تكون تسلكه».

في المقابل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان توسيع البنية التحتية العسكرية لـ»الناتو» في اوكرانيا «خط احمر» بالنسبة لروسيا. وأكد الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى «روسيا تنادي!» اليوم الثلاثاء، انه اذا ظهرت بأوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول الى موسكو في بضع دقائق فان روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة. ولفت بوتين الى انه لا توجد اجابة معقولة على السؤال عن سبب اقتراب «الناتو» من الحدود الروسية.

وأوضح ان «العلاقات بين روسيا والغرب جميعا، كانت في التسعينيات وحتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين صافية. لماذا الحاجة الى توسع الناتو قرب حدودنا؟». وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كولبيا دعا حلفاء بلده الى الاسراع في التحرك لمواجهة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية وقال في مؤتمر صحافي «من الأفضل التحرك الآن وليس لاحقا» من اجل «كبح جماح روسيا»، مضيفا ان روسيا حشدت 115 الف عسكري عند حدودها مع اوكرانيا وفي شبه الجزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمّتها موسكو اليها في 2014، وفي المناطق الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين شرقي البلاد.

