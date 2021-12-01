المزيد من الحوار حول اللعبة السياسية!

الاخيرة

هناك إشكال في التشكيل الحكومي قائم على منهجَي «المحاصصة» و«المخاصصة»، فالمحاصصة يجب أن تتحول من توزيع غنائم على الفرقاء على شكل وزراء إلى حتمية تمثيل الشرائح المختلفة عبر اختيار الأفضل منهم وممن ولاؤه خالص لبلده توازيا مع ضرورة التوقف عن «المخاصصة» أي تخصيص عدد من الوزراء لهذه الشخصية أو تلك، حيث تقوم اختياراتها بالعادة على المعرفة الشخصية والصداقة ومن زوار الديوانية أكثر منها على الكفاءة والأمانة والقدرة على خدمة البلد بشكل أفضل، المنهجان جُرِّبا مراراً وتكراراً في الماضي فأوصلونا إلى ما وصلنا إليه من إخفاق، لذا من الضروري التوقف وإبعاد التشكيل الوزاري عنهما...

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الدستور غير المقدس بحاجة لتحقيق طلب مؤسسيه وخالقيه بتعديله وتنقيحه بما يتماشى مع الخبرات المكتسبة من التطبيق والتجارب المعيشة وتطور المجتمع، ومن ذلك ضرورة زيادة عدد النواب لـ 60 - 75 كي يزداد عدد الوزراء بالتبعية لـ 20-25 ليتفرغوا لتطوير وزاراتهم بدلاً من زيارة البعض منها مرة بالشهر، كما يجب تعديل الدوائر الانتخابية وزيادتها إلى 30 دائرة ليمثل كل دائرة نائبان على أن يحرص على تمثيل الشرائح المختلفة بأكثر من الحرص على تساوي الأصوات، فالديموقراطية في العالم أجمع لا تقوم على التسابق في الإنجاب وزيادة الأعداد، والأفضل الأخذ بنظام المجلسين الأول بالانتخاب والثاني بالتعيين لحماية وتمثيل الأقليات والنساء والشباب والمثقفين والاقتصاديين... إلخ.

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ويجب ضمن الفكر والنهج الجديدين خلق أدوات فاعلة لمحاسبة النواب والوزراء والقضاة، فالسلطة المطلقة كما يقال هي مفسدة مطلقة، ولا يوجد ملائكة على الأرض، وعدم المحاسبة خلال نصف القرن الماضي أو حتى المحاسبة بالسر - التي لا يعلم بها أحد- أدت إلى تفشي الفساد في مرافق الدولة إلى حد لا يُطاق وتسببت بكثير من الأزمات السياسية والأمنية.

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آخر محطة:

تزامن مقالي أمس الإثنين حول تحديات الديموقراطية مع مقال قيِّم بالإنجليزية نُشر في نفس اليوم للباحثَين سكوت إيكين وروبرت تالتسي أسمياه «هل هناك ديموقراطية،

DOES DEMOCRACY EXIST» تناولا فيه بشكل فلسفي تحديات الديموقراطية ووجودها من عدمه في العالم، ملاحظَين عدم وجود مثال ديموقراطي معيَّن متفق عليه يمكن استخدامه كمسطرة لمعرفة أي من الدول تأخذ بالديموقراطية وأي من الدول تتدثر بالديموقراطية والديموقراطية منها براء!

