دبابيس «أولبرايت».. رسائل سياسية

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احتوت دبابيس، مادلين اولبرايت، وهي أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في اميركا، على رسائل خفية كانت تخبئ معناها في اشكال الدبابيس.

وكانت تحتوي الدبابيس على مواقف سياسية واضحة. حيث كانت ترتديها مادلين في مناسبات مختلفة، ويختلف الدبوس على حسب موقفها.

دبوس «الطائر الأزرق»: قامت طائرات عسكرية كوبية، عام 1996، باسقاط طائرتين مدنيتين، فارتدت اولبرايت دبوسا بشكل طائر ازرق ووجهه للأسفل، دلالة على الحزن لخسارة ارواح اربعة اميركيين.

دبوس «الأفعى»: قام شاعر عراقي، بتشبيه مادلين اولبرايت بـ«الأفعى الحية التي لا مثيل لها»، وخلال لقاء مع مسؤولين عراقيين عام 1997، ردت اولبرايت بوضع دبوس على شكل افعى.

دبوس «النحلة»: ارتدت مادلين دبوس النحلة عندما كانت تتحدث لساعات طويلة مع الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، لاقناعه بأهمية التوصل لحلول سلمية في الشرق الأوسط. وتشير النحلة لمثل اميركي يقول «مشغول كالنحلة». وتم طرح معرض افتراضي مؤخرا من قبل المتحف الوطني للدبلوماسية الأميركية، يتيح لزواره مشاهدة دبابيس مادلين اولبرايت البالغ عددها 200 دبوس، كانت قد ارتدتها خلال سنوات عملها اثناء خدمتها كوزيرة للخارجية من 1997 الى 2001.

