رعب على «تيك توك».. امرأة بوجهين!

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في واقعة غريبة اذهلت الجميع انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطريقة غريبة تستخدمها احدى المؤثرات لتغيير شكلها بالكامل، ما ترك المستخدمين في صدمة.

تستطيع «كلو فاونتن» مؤثرة شهيرة على تطبيق الفيديو TikTok، تغيير شكلها بالكامل لأكثر من مليون مرة، فتخفي ملامحها كليا، وتجعل نفسها تبدو اصغر سنا. حقق مقطع الفيديو الخاص بها اكثر من مليون مرة على حسابها على TikTok، حيث كتبت فوقه «انها قوة المكياج» وعلقت على الفيديو: «ما مدى جنونك؟».

في الفيديو، تبدأ كلوي بوجهها الخالي من المكياج، وتبدو اكبر سناً بكثير مما تبدو عليه في اي مقطع فيديو آخر.

وفجأة تكشف عن وجه جديد بالكامل بمكياج لامع وتبدو شخصاً مختلفاً تماماً.

تقول كلوي انها قادرة على تغيير وجهها بشكل جذري باستخدام الماكياج وشرائط البوتوكس لاخفاء اي جلد زائد.

وبرؤية صورتها قبل وبعد المكياج، لم يصدق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان تكون هي نفس الشخص في الصورتين.

وعلق العديد من المستخدمين مشككين في ان مقاطع الفيديو تقوم بها ام وابنتها.

