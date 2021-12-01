كوريا الجنوبية تدرس منع أكل لحوم الكلاب

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قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ان حكومة كوريا الجنوبية، بدأت بدراسة حظر اكل الكلاب في البلاد، وبدأت لجان حكومية بتشكيل فرق عمل لتقديم توصيات. وتكمن مهمة فرق عمل وزارة الزراعة في جمع معلومات عن مزارع الكلاب، والمطاعم، وسبر آراء الناس حول هذه الخطوة. أثار رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان امس الاثنين، ضرورة مراجعة الحكومة لحظر تناول لحوم الكلاب رسميا في بلاده. وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قال انه تجب مراجعة حظر تناول الكلاب في البلاد، وهو يعتبر من محبي الحيوانات الأليفة. وبدأ عدد متزايد من الكوريين الجنوبيين بتربية الكلاب في منازلهم، والاقتناع بأنها حيوانات تستحق الرعاية، لكن مزارع الكلاب تربيها بهدف استهلاكها ولا يزال ذلك امرا شائعا في البلاد. أصغر متزلجة في العالم.. صينية عمرها 11 شهراً في سن 11 شهرا، لا تستطيع وانغ يوجي المشي بعد لكنها تمارس رياضة التزلج على الجليد وتسلق المنحدرات، وقد أصبحت هذه الطفلة الصينية نجمة انتشرت صورها على الانترنت بشكل واسع. في منتجع قرب بكين التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 بعد اشهر قليلة، يدخل والداها قدميها في الحذاءين الصغيرين المخصصين للتزحلق على الجليد، ويلبسانها طبقات عدة من الملابس المبطنة. وبمجرد افلاتها، تبدأ رحلتها على المنحدر بسلاسة على لوحها الصغير فيما تضحك محركة ذراعيها. وبخلاف العديد من المبتدئين الذين يكافحون من اجل الحفاظ على توازنهم على لوح التزلج، يقول والداها ان التزلج على الجليد وُلد بشكل طبيعي مع طفلتهما بطريقة ما. وتقول فان شيويين والدة يوجي: «ألبسناها الحذاءين وأدركنا انها تستطيع الوقوف... ثم اخذناها الى منحدر صغير وشاهدناها تتزحلق على اللوح بمفردها». وكانت محاولة يوجي الأولى للتزلج على الجليد قبل اسبوعين فقط خلال عطلة عائلية. ومنذ ذلك الحين، تنضم كل صباح الى عشاق الرياضات الشتوية في منتجع ثايوو للتزلج في تشونغلي في شيانغجياكو، احدى المدن المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وتضيف فان: «لو كانت خائفة او ابدت اي مقاومة، لما جعلناها تمارس الرياضة».