وفاة مصمم «لوي فيتون» بعد صراع مع السرطان

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أعلنت شركة مويت هنسي لوي فيتون «ال في ام اتش» الفرنسية للسلع الفاخرة وفاة المصمم فيرجيل ابلوه عن عمر ناهز 41 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان لسنوات عدة. ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال المدير التنفيذي للشركة برنارد امولت في منشور على الحساب الرسمي للمجموعة على منصة انستغرام اننا «جميعا اصبنا بالصدمة.. فيرجيل لم يكن مصمما عبقريا وصاحب رؤية فحسب، بل كان رجلا يتمتع بروح جميلة وحكمة عظيمة». وقال حسابه على انستغرام انه «حارب ببسالة نوعا نادرا وشرسا من السرطان، وهو الساركوما الوعائية القلبية. لقد اختار ان يتحمل معركته سرا منذ تشخيص حالته في عام 2019 وخضع لعدد هائل من العلاجات الصعبة».