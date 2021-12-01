«أوميكرون» يعصف مجدداً.. الكويت تفقد مليار دينار

مال وأعمال

بعد هدنة لم تدم يوماً واحداً من تداعيات «أوميكرون»، سيطر اللون الأحمر على الأسواق العالمية والخليجية والمحلية، بعد إعلان رئيس موديرنا أن لقاحات «كوفيد-19» لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومته مثل قدرتها في متحور «دلتا»، ما أدى إلى عودة الهلع مجدداً إلى أسواق المال المحلية والعالمية والخليجية.

وفيما توقعت مصادر لـ«النهار» تكبد العالم خسائر تزيد عن تريليوني دولار، فقدت بورصة الكويت أكثر من ملياري دينار من قيمتها السوقية الرأسمالية، حيث تراجعت القيمة من 42.387 ملياراً إلى مستوى 40.374 ملياراً بنهاية تداولات أمس.

وفيما اكتست البورصات الخليجية باللون الأحمر مع بلوغ الخسائر خلال جلسة الامس بنحو 17?4 مليار دولار باستثناء سوقي دبي وأبو ظبي، أحدث الإعلان صدمة في الأسواق العالمية، حيث هبطت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمئة، ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5% ليسجل أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع، وهبط أيضاً كل من المؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي وفاينانشال تايمز البريطاني بأكثر من 1.5%. وفقدت أسهم فولفو لصناعة السيارات ومقرها السويد 3%، بعدما سجلت هبوطاً في أرباح التشغيل الفصلية وأحجام المبيعات الشهرية وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات، كما هوت أسهم قطاع النفط 2.9% مع تراجع أسعار الخام ونزلت أسهم البنوك 1.8% إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، كما وتراجعت أسهم قطاع السفر 2.7%.

تهاوي العملات

كما تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى، وارتفع سعر الين مقترباً من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، كما وسعت الأسواق في مختلف أرجاء العالم لتجنب المخاطر، فهبط سعر الدولار بنسبة 0.3% أمام العملات المنافسة في حين ارتفع سعر الين 0.4% أمام الدولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر وبلغ 112.95 ين للدولار.

الذهب يغرد ارتفاعاً

وغردت أسعار الذهب منفردة بالارتفاع، بعد أن حذر رئيس شركة موديرنا من أن لقاحات «كوفيد-19» لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة المتحور أوميكرون بقدر فعاليتها مع السلالة دلتا وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1790.92 دولاراً للأوقية «الأونصة» وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 لتسجل 1792.90 دولاراً.

