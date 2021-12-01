950 مليار دولار خسائر العالم من الجرائم الإلكترونية

مال وأعمال

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أهمية التعاون بين المصارف والأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز الامن السيبراني. وقال فتوح في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية ل(الملتقى المصرفي العربي للامن السيبراني) إن اتحاد المصارف العربية يدعو إلى دمج موضوع المخاطر الالكترونية في إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة وفي متطلبات الحوكمة للمؤسسات المصرفية بالإضافة إلى زيادة وعي موظفي المصارف بالأمن السيبراني. وأشار إلى عملية الانتقال السريعة من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي بفضل الرقمنة واعتماد التكنولوجيا المالية وما توفره من أدوات للاعتماد على النقود الالكترونية لافتا إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد اسهم في تسارع تلك العملية. وأضاف أن التقديرات الصادرة عن اهم شركات الحماية الالكترونية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الجرائم الالكترونية بلغت نحو 950 مليار دولار في عام 2020 مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا بسبب تفشي جائحة (كورونا). ودعا لمواجهة تلك الهجمات الالكترونية وتعزيز الاستثمار في الامن السيبراني ووضع قواعد وتنظيمات خاصة بهذه المخاطر بالإضافة الى تعزيز الحوكمة السيبرانية.

