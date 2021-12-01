%56.3 نمواً في واردات اليابان من النفط الكويتي

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية يابانية أن واردات اليابان من النفط الخام الكويتي قفزت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 56.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 8.38 ملايين برميل أي ما يعادل 270 ألف برميل يومياً.

وذكرت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي، أن هذه الزيادة تعد الأكبر منذ شهر أبريل العام الماضي لتحل الكويت مكان قطر كثالث أكبر مزود نفط لليابان، مزودة إياها بنسبة 11.5% من إجمالي وارداتها من النفط الخام.

وأضافت أن واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام نمت في الشهر الماضي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 4.0% على أساس سنوي لتصل إلى «2.35 مليون برميل يومياً». وأوضحت الوكالة أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت نسبة 89.3 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام متراجعة بنسبة 0.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي. وعادت المملكة العربية السعودية في الشهر الماضي لتصبح المصدر النفطي الأول لليابان رغم تراجع شحناتها للأخيرة بنسبة 7.9% لتصل الى 884 ألف برميل يومياً، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بشحناتها البالغة 824 ألف برميل يومياً مرتفعة بنسبة 16.9%.

