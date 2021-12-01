«فيتش»: «أوميكرون» تسرع انتهاء تباطؤ إصدار الصكوك

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قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن سلالة «أوميكرون» قد تقدم موعد انتهاء تباطؤ إصدار الصكوك في نهاية العام، وفق لما نقلته رويترز. وذكرت فيتش في تقرير: «أنه من السابق لأوانه دمج تأثيرات متغير فيروس أوميكرون في توقعات النمو الاقتصادي حتى نعرف المزيد عن قابليته للانتقال وشدته». وتابعت فيتش: «نعتقد حاليًا أن حدوث هبوط عالمي كبير مثل ذلك الذي شهدناه في النصف الأول من عام 2020، غير مرجح إلى حد كبير، لكن ارتفاع التضخم سيعقد استجابات الاقتصاد الكلي إذا ترسخ المتغير الجديد». وصنفت منظمة الصحة العالمية سلالة «أوميكرون» بأنه متغير مثير للقلق في 26 نوفمبر بسبب عدد الطفرات التي يمكن أن تؤثر على كيفية انتشاره وتأثيراته الصحية. وأوضحت وكالة فيتش، أنها ستقوم بتحديث توقعاتها الاقتصادية لأكبر 20 اقتصادًا في تقريرها الربع سنوي القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي في ديسمبر 2021.