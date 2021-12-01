مستهلكو الطاقة ضحايا العوامل الجيوسياسية

مال وأعمال

مشروع الرئيس الامريكي للسحب من المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة والدول الاخرى المتحالفة معها غايته الأساسية هي خفض اسعار النفط عن طريق زيادة المعروض العالمي! رغم ان مخزوناتها التجارية (غير الاستراتيجية) للخام، البنزين، والقدرة الاحتياطية عالية. فنشاط الولايات المتحدة النفطي من خلال الارقام انخفضت من سنه فقط 7 %. اما العرض والطلب العالمي متوازن حاليا على 97 مليون برميل قرار الادارة الاميركية، والدول المتحالفة معها، للسحب من الاستراتيجي (60 مليون برميل) انتقد من الاقتصاديين لهشاشته في التأثير على الاسعار. فمفعول السحب الحقيقي لا يكون الا بتواجده في الأسواق وهذا يتم بمدة لا تقل عن شهرين، فالسحب في حد ذاته لا يهم، والذي يهم هو القدرة على تصديره. لذلك ارى ان نتائج السحب من المخزونات نتائجها عكسية وتصب في صالح تحالف «اوبك» لأسباب ان مخاطر هذا الحل التي تطرحها الولايات المتحدة تتجه الى ارتفاع اسعار النفط حين تصل الأسواق، بعد أشهر، حينها تكون «أوبك بلس» مهيئة لرفع سقوفها الجديدة في الاسعار عالية، ما يساعد على الانتقال الى قرارات متوازنة أخرى.

ثم فجأة يظهر المتحور الجديد B1 حالة واحدة من مسافر ويهول له الاعلام، ضجة لـ 13 حالة في ثمان دول! ويحدث هذا قبل العطل الاسبوعية والشكر! جنوب افريقيا منزعجة من الاستعجال في الحكم، رغم ان تقريرها الاولي ينم عن برودة تأثير «أوميكرن» على المصابين! ووسط التهويل الاعلامي تنخفض أسعار النفط مصاحبة لاسهم شركات الطاقة، (10 دولارات خلال يوم واحد)، والشركات الأخرى! هذا الهبوط غير المتوقع حدث ولم يزدد العرض ولم ينقص الطلب ما يعني انه جيوسياسي بحت. فكانت وقفة تأمل احتياطية من المستهلكين والمتداولين، خلال عطلة الأسبوع، ليكتشفوا ان اثار تبعات المتحور على الاقتصادات هزيلة. فعاود سعر النفط الى الارتفاع بوتيرة 4 دولارات خلال يوم.

اعتقد انه ستكون هنا ردات فعل من قبل شركات الطاقة وشركات الاستثمار وسيسبقها لجان تحالف «أوبك»، الفنية والرقابية، الى نهاية الأسبوع القادم، لرقابة السوق. فهذا الضغط المفاجئ على الأسعار قد يوجه تحالف «أوبك» لتأجيل زيادة انتاجها لشهر يناير 2022، ولعل فبراير أيضا، حفاظا على توازن السوق. فالمشروع كله جيوسياسي وهمي!

من وجهه نظري ان عثرات الامداد للطاقة في اوروبا وآسيا، من الغاز وعدم زيادة الشركات النفطية الكبرى لانتاجها كذلك عدم الاستعانة بقدراتها الاحتياطية، وتوفير بعض مخزوناتها التجارية وعدم الاستفادة من مرونة قرارات «كوب 26» في جلاسكو للبيئة وقلة الاستثمار في الطاقة هذه كلها مؤشرات حقيقية تدل على ان النفط متصاعد.

هذه السنة 2021 وقد تنتهي بـ 85 دولارا بمعدل العام لسنه 2021 يعادل 78 دولارا للبرميل ولسنة 2022 سيتراوح 85 و90 دولارا للبرميل. ورغم ان الأسبوع الحالي وهو أسبوع اغلاق الأسواق الا انه سيكون مليئا بالتناقضات ومن ثم تقلبات كبيرة لأسعار النفط والأسهم وذلك لعودة العامل الجيوسياسي بقوة على المعادلة الاقتصادية.

بقلم : د. عبدالسميع بهبهاني خبير واستشاري نفط