74.86 دولاراً للبرميل رئيس «موديرنا» يطيح بأسواق النفط.. ويعمِّق خسائرها

مال وأعمال

تخلت اسعار النفط عن مكاسبها، لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع اسواق المال بشكل عام، بعد اعلان رئيس موديرنا من ان لقاحات «كوفيد-19» لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومته.

وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار اي بنسبة 2.5% الى 71.62 دولاراً للبرميل، كما هبطت اسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار اي بنسبة 2.3% الى 68.34 دولاراً للبرميل.

وواصل النفط الكويتي تراجعه ليفقد في جلستين 9.8 في المئة من قيمته بالغاً 74.86 دولاراً للبرميل، مقابل 82.25 دولاراً يوم الجمعة الماضي.

وعلى الرغم من خسارة النفط الكويتي بواقع 7.39 دولارات للبرميل في جلستين توازي 8.9 في المئة. الا ان مصادر موثوقة توقعت عبر «النهار» استقرار سعر النفط كمتوسط في ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022 بحدود 80 دولاراً للبرميل في المتوسط، بالاضافة الى استقرار سعر النفط في 2022/2023 بحدود 90 دولاراً للبرميل، في ظل تمسك «اوبك» وحلفاؤها بالابقاء على توازن الأسعار في السوق، مشيرة الى ان هلع الأسواق مبالغ فيه وغير مبرر وأن الأسواق قادرة على استيعاب المتحورات.

وأشارت الى ان ما يحدث من ردات فعل عنيفة بالأسواق امر متوقع الحدوث وستشهد اسعار النفط تقلبات حادة خلال 10 أيام المقبلة، بعدها يتحرك السوق النفطي نحو الاستقرار والارتفاع.

ولفتت المصادر ان استقرار اسعار النفط عند متوسط 80 دولاراً للبرميل، فانه من المتوقع تحقيق ايرادات نفطية قدرها 18.4 ملياراً بعد خصم تكاليف الانتاج، ومع اضافة 1.8 مليار ايرادات غير نفطية مقدرة في الميزانية، فان اجمالي الايرادات المتوقعة للعام المالي الحالي 2021/2022 ستكون بحدود 20.2 ملياراً ما يعني عجزاً مالياً قدره 2.8 مليار دينار متوقعاً للعام المالي الحالي 2021/2022.

