التنيب فاز بجائزة التميز لقطاع الطيران

مال وأعمال

توج نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» مشعل التنيب بالمركز الأول في جائزة التميز في قطاع الطيران في الشرق الأوسط لعام 2021 كقيادي متميز (Unsung Hero of the Year) وذلك خلال الحفل السنوي الخامس عشر لتوزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة دبي.

هذا وصرح مشعل التنيب بانه على الرغم من جائحة «كورونا» فانه بفضل الله ومن ثم تعاون ودعم جميع الجهات التي تتعامل معها الشركة في مجال تزويد الطائرات بالوقود وبالأخص العاملين في الشركة فقد استمرت عمليات الشركة في تقديم خدماتها بشكل متميز لجميع عملائها مع الالتزام بكل اللوائح الصحية الصادرة من الجهات الرسمية في الكويت، وتقديراً لهذا التميز في ظل تحديات جائحة «كورونا» فإننا نفتخر بحصولنا على جائزة القيادي المتميز لعام 2021.

