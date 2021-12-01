هاشم: إنجاز مشاريع رأسمالية بـ 13 مليار دينار

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم أن المؤسسة نجحت في استكمال وتشغيل مجموعة من المشاريع الرأسمالية المهمة التي كانت تحت الانشاء، تجاوزت قيمتها 13 مليار دينار، وكان أبرزها مشروع النفط الثقيل الذي أدخل الكويت في دائرة الدول المصدرة للنفط الثقيل.

وقال هاشم في كلمة وداعية للعاملين في آخر يوم عمل له عن الفترة من ديسمبر 2018 الى نوفمبر 2021، «حرصنا على المحافظة على أصول القطاع وتطويرها، وتعاملنا بشكل مهني مع جميع الجهات والمؤسسات الرقابية بالدولة، ايماناً منّا بأهمية دور هذه الجهات في تحسين أدائنا، وضمان سلامة اجراءاتنا».

وأضاف هاشم «تشرفت في ديسمبر 2018، بالتكليف السامي من القيادة السياسية لدولتنا الحبيبة، لتولي مهام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وادارة أحد أهم قطاعات الدولة وهو القطاع النفطي، وقد حرصنا على تسخير كل الجهود لخدمة القطاع وحمايته، والمساهمة في تقدمه وازدهاره».

جائحة «كورونا»

وأشار الى انه مع بداية جائحة «كورونا» العام الماضي، تأثرت الصناعة النفطية، وانخفض الطلب على النفط، وأدى ذلك الى انخفاض حاد لأسعار النفط، وفرضت الاجراءات الوقائية والحظر الجوي وقيود على حركة السفر، أدت الى نقص العمالة المطلوبة لتشغيل العمليات وتنفيذ المشاريع، وتأثر سير العمل، ما استوجب علينا اعادة ترتيب الأولويات.

واسترسل هاشم «من جانب المشاريع، نجحنا في استكمال وتشغيل مجموعة من المشاريع الرأسمالية المهمة التي كانت تحت الانشاء، تجاوزت قيمتها 13 مليار دينار، وكان أبرزها مشروع النفط الثقيل الذي أدخل الكويت في دائرة الدول المصدرة للنفط الثقيل، وبدأنا تشغيل مركز التجميع 31 وتشغيل مرافق معالجة المياه المصاحبة ومرافق زيادة حقن المياه بالمكامن لرفع الطاقة الانتاجية، تشغيل مشروع الوقود البيئي والتشغيل الابتدائي لمصفاة الزور ورفع طاقتنا التكريرية لانتاج مشتقات بترولية عالية الجودة وصديقة للبيئة، نجحنا بتشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال وهو المشروع الأول في الكويت والأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية لتلبية احتياجات الكويت من الوقود النظيف، أعلنّا عن أحد أكبر استكشافات للغاز في ماليزيا من خلال شركة كوفبك، حرصنا على تنويع محفظتنا في مجال البتروكيماويات من خلال الدخول في شراكات مع شركات عالمية متخصصة في صناعة البتروكيماويات التخصصية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية، حدّثنا اسطول ناقلاتنا بانضمام 8 ناقلات جديدة لنقل الغاز المسال والمنتجات البترولية، اضافة الى مشاريع أخرى لا يسعنا الوقت لذكرها، ولكنها لم تكن لتتحقق لولا جهودكم، فكل الشكر لكم.

