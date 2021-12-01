«الخارجية»: اقتحام الحرم الإبراهيمي استفزاز للمسلمين

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية. وقالت «الخارجية» في بيان لها إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ‏ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا في محاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وتكريس السيطرة عليه واستمرارا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وناشدت المجتمع الدولي التحرك الفوري لتوفير الحماية للمقدسات وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على ايقاف هذه الانتهاكات الصارخة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق. من جانب آخر، أدانت الخارجية في بيان لها التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة الأوغنديه كمبالا وأديا إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء. وأكدت الوزارة تضامن الكويت مع جمهورية أوغندا وشددت على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب وجددت الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

