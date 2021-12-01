العتيبي: مستمرون في مواجهة تهديدات «أسلحة الدمار الشامل»

وطن النهار

اشاد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس برئاسة الكويت للدورة الثانية لمؤتمر انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط لاثراء المناقشات بين المشاركين خلال فترة ما بين الدورتين بهدف الاستفادة من تجارب المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية.

جاء ذلك خلال كلمة القاها غوتيريس خلال افتتاح اعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط التي ترأس اعمالها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي.

ودعا غوتيريس جميع الدول المدعوة الى المساهمة في هذا المسعى الإقليمي المهم، مؤكدا ان «الارادة السياسية القوية مع دعم المجتمع الدولي يمكنها تحويل رؤية شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى واقع ملموس».

وقال «هذا هو الحال على وجه الخصوص في الشرق الأوسط حيث لا تزال المخاوف بشأن البرامج النووية قائمة» داعيا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد.

واضاف ان «النتائج الإيجابية لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية ستمتد إلى ما هو أبعد من السيطرة النووية حيث ستعزز الحظر الدولي على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وستبني الثقة وتحد من التوترات والنزاعات والمعاناة الانسانية».

واكد غوتيريس ان «ذلك سيؤدي ايضا الى خفض تصعيد سباقات التسلح الإقليمية وتوفير الموارد الاولية التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة التحديات الرئيسية بما في ذلك جائحة (كوفيد-19) كما ستؤدي الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

اسهامات فاعلة

من جهته، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة منصور العتيبي موقف الكويت الثابت والراسخ بأن الامن والامان والاستقرار في العالم لن تتحقق الا بنزع السلاح النووي والتخلص منه نهائيا. وقال في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أعمال الدورة الثانية لمؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بمكافحة انتشار ونزع الاسلحة بصنوفها المتنوعة لا سيما الأسلحة النووية إدراكا منها بما تشكله الأسلحة خاصة النووية من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف ان هذا الاهتمام ظهر من خلال مساهمات الكويت الفاعلة في المداولات المعنية بهذه المسائل ومشاركتها في دعم الكثير من المبادرات الصادرة من الأمم المتحدة بهذا الشأن ووفائها بالتزاماتها التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأوضح العتيبي ان الكويت ملتزمة بالمشاركة الفعالة في أي مسعى دولي متعدد الاطراف يهدف الى مواجهة التهديدات المتنوعة الناشئة عن أسلحة الدمار الشامل. وأشار الى ان الكويت بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر ستتبنى وستستمر في تبني نهج مفتوح وشفاف وشامل لنزع الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل جنبا الى جنب مع الدول المعنية المشاركة بالمؤتمر.

وذكر أن الزخم المتصاعد من خلال اهتمام الدول التي شاركت في الدورة الاولى من مؤتمر انشاء المنطقة وورشتي العمل غير الرسميتين اللتين عقدتا خلال العامين الماضيين «واعد» اذ اظهرت دول الشرق الاوسط التزامها بالمشاركة بفعالية في هذا المسار ما يؤكد ان تحقيق تقدم للوصول الى هذا الهدف أمر ممكن وقابل للتحقق.

وحث الدول التي يقع على عاتقها مسؤولية خاصة باعتبارها راعية لقرار الشرق الاوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية لعام 1995 وكذلك باقي دول المنطقة التي لم تشارك على اعادة النظر في موقفها بالمشاركة خاصة ان هذا المسار أثبت انه لا يستثني احدا من دول المنطقة ولا يهدف لعزل أي منها او فرض قيود او شروط عليها.

ولفت الى ان المحاولات والجهود الرامية الى انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط تعددت ومنها هذا المؤتمر الذي يعد أول خطوة عملية وموازية تحققت بعد ما يقارب ربع قرن من اعتماد قرار 1995 لإحياء مسار إنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط. وأكد أن هدف اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنازل عنه لتحقيق الامن والامان والاستقرار في المنطقة مشددا على اهمية عمل الدول سويا للوصول الى هذه الغاية المشتركة.

وقال العتيبي في هذا الصدد «اننا جميعا نتشارك بهدف جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية ذلك الهدف الذي سيجنب دول المنطقة التعرض لمخاطر استخدام الاسلحة النووية وسيساهم بمنع الانتشار وتعزيز الثقة وتحسين العلاقات بين دول المنطقة وسيحقق الاستقرار والامن على الصعيدين الاقليمي والدولي». وأعرب عن أمله في أن يفضي المؤتمر الى تحقيق المزيد من التقاربات فيما بين الدول المعنية وأن يخرج بنتائج إيجابية واضحة تدعم وتخدم وتعزز اقامة الهدف المشترك وهو انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط اسوة بالأقاليم والمناطق التي حققت ذلك بإبرامها معاهدات حظرت تصنيع او حيازة او تداول اي من تلك الاسلحة.

وعقدت الدورة الأولى لهذا المؤتمر في نوفمبر 2019 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة السفيرة الأردنية آنذاك سيما بحوث واعتمد المؤتمر إعلانا سياسيا. ومنذ عام 1967 تم إنشاء خمس مناطق من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وافريقيا وآسيا الوسطى وهي تشمل 60% من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتغطي نصف الكرة الجنوبي تقريبا.

طريق طويل

وكان مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي قد ترأس اعمال الدورة الثانية لمؤتمر انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط حيث شارك باعمال الجلسة الافتتاحية كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة عبدالله شاهد.

وقال في تصريح لتلفزيون الكويت و«كونا» على هامش المؤتمر اليوم الاثنين ان «اعمال الدورة الثانية للمؤتمر ستستمر لمدة خمسة ايام حيث يهدف الى انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية تكون شبيهة بالمناطق الخمس التي انشئت في امريكا الجنوبية وافريقيا وجنوب شرق اسيا والمحيط الهادئ والمنطقة التي انشئت في وسط اسيا».

واوضح ان «الطريق طويل من اجل التوصل الى اتفاقية ملزمة قانونيا لجميع الدول لانشاء هذه المنطقة ولكن تم اليوم اقرار جدول الاعمال والمناقشات التي ستعقد على مدى يومين على يتم اقرارا لوثيقة الختامية في نهاية المؤتمر». وبين ان «كل الدول المعنية شاركت في المؤتمر عدا اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وهي مقاطعة منذ الدورة الاولى وكذلك الولايات المتحدة الامريكية». واشار الى ان النقاش سيستمر وسيتم النظر في اوراق عدة منها الخاصة باجراءات العمل وقال «مازلنا مستمرين في المفاوضات والمشاورات المتعلقة في اعتماد اجراءات عمل خاصة بالمؤتمر وهناك وثائق اخرى نسعى لاصدارها بعد انتهاء المؤتمر احدها يتعلق بخارطة الطريق للدورات القادمة». واضاف العتيبي ان «المناقشات ستتطرق كذلك الى وثيقة تتعلق بملخص للمواقف التي تم التعبير عنها في المؤتمر بالنسبة لجميع الدول».

