الدّيحاني: الكويت تدعم خطط «الأونروا» لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وطن النهار

أكد سفير الكويت لدى الأردن والمحال إلى دولة فلسطين عزيز الديحاني التزام الكويت إزاء دعم خطط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ومساندة أنشطتها. جاء ذلك على هامش مشاركة سفارة الكويت في اجتماع اللجنة الاستشارية السنوي لوكالة (أونروا) الذي تستضيفه العاصمة الأردنية بمشاركة 28 دولة مانحة وجهات رقابية لبحث العجز المالي للوكالة ومخرجات اجتماع (بروكسل) الأخير.

وشدد الديحاني على حرص الكويت على تمكين الوكالة من خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس مشددا في الوقت ذاته على الالتزام الكويتي «المطلق» تجاه نصرة قضايا الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن التزام الكويت بتعهداتها المالية تجاه الاونروا يأتي من منطلق إدراكها للاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط مؤكدا حرص الكويت على تكريس جهودها نحو رفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة حول العالم بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار إشار إلى إشادة ممثلي الدول العربية والأجنبية المشاركين في الاجتماع بدور الكويت والدول المانحة لاستجابتها السريعة لنداءات وكالة (اونروا) بشأن سد العجز المالي ومواجهة الصعوبات المؤثرة على أداء برامجها الموجهة للاجئين.

وجرى خلال الاجتماع تقديم شرح عن الوضع المالي لميزانية وكالة (أونروا) لهذا العام والأعوام المقبلة وتسليط الضوء على الموارد المالية والعجز الذي تواجهه إذ من المتوقع أن تصل الفجوة المالية خلال الأعوام بين 2022 و2025 إلى 660 مليون دولار أميركي في حال استمر الوضع على ما هو عليه، كذلك جرى التأكيد على أهمية الإيفاء بالالتزامات والتعهدات من قبل الدول المانحة لرفد ميزانية الوكالة والعمل على إيجاد مصادر مالية مستدامة قادرة على تطوير شبكة عمل (أونروا) ونظامها المالي وسط عوامل ضاغطة كارتفاع عدد السكان والتضخم والأزمات السياسية في مناطق عمل الوكالة. وركز الاجتماع على تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» على برامج الوكالة وأنشطتها فضلا عن تأثيرات الظروف الاقتصادية الصعبة والأوضاع السياسية «غير المستقرة» على بعض المجتمعات المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وتجتمع اللجنة الاستشارية لوكالة (أونروا) مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم الوكالة وهي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام للوكالة.

ويأتي اجتماع اللجنة الاستشارية بعد أن تمكن المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة (أونروا) الذي نظمه الأردن والسويد في العاصمة البلجيكية (بروكسل) قبل أسبوعين من الحصول على تعهدات متعددة السنوات بقيمة 614 مليون دولار كما حصل المؤتمر الدولي على تعهدات أخرى بقيمة 38 مليون دولار مخصصة لعام 2021 ما خفض العجز المالي إلى نحو 60 مليون دولار. وتقدم وكالة (اونروا) التي تأسست عام 1949 خدماتها الأساسية في الصحة والتعليم لحوالي 5?7 ملايين لاجئ فلسطيني يعيش 40 في المئة منهم بالأردن فيما يتوزع الباقون على مناطق عملياتها بالضفة الغربية وغزة ولبنان وسورية.

