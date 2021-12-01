«المحاسبة» شارك في القمة العالمية لمبادرة «الأنتوساي» للتنمية

وطن النهار

شارك ديوان المحاسبة بالقمة العالمية لمبادرة الانتوساي للتنمية حول موضوع «ما هو تأثير عمليات تدقيق الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة» عن بعد وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، بمشاركة 123 من مختلف الأجهزة الرقابية، وقد قام 14 ممثلاً باستعراض خبراتهم في عملية التدقيق ومن هذه البلدان «العراق- ماليزيا- نيوزلندا- فلسطين- الصومال- جنوب أفريقيا- بلجيكا- لاتفيا- مولدوفا- تونس- الهند».

وقد مثل ديوان المحاسبة وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة يوسف المزروعي ومدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بالندب وليد المزيدي ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة المسبقة فاطمة درويش. واستعرضت مدقق رئيسي بإدارة الرقابة المسبقة فاطمة درويش الدور الذي قام به ديوان المحاسبة من خلال الرقابة المسبقة في الديوان والذي تمثل بتشكيل فريق الطوارئ، حيث تم من خلاله استئناف الأعمال والمهام الخاصة برقابة ديوان المحاسبة المسبقة خلال فترة التوقف المؤقت للأعمال بالجهات الحكومية خلال أزمة «كورونا»، وذلك خلال الفترة من 12 مارس حتى 29 يونيو.

وسلطت درويش الضوء على الآلية التي قام الفريق باتباعها للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد، عملا بما جاء بالمادتين (13)، (14) من القانون رقم (30) لسنة (1964) بانشاء ديوان المحاسبة.

