«التعريف بالإسلام» زارت مبرة المرزوق الخيرية

وطن النهار

قامت لجنة التعريف بالإسلام، بزيارة إلى مبرة المرزوق، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين اللجنة والمؤسسات الخيرية، بهدف التعاون على البر وأعمال الخير ونشر رسالة الإسلام السمحة في الكويت وخارجها، وكان في استقبال اللجنة مدير مبرة المرزوق الخيرية يوسف عبدالرحمن.

واستعرضت اللجنة خلال الزيارة، جهودها وإنجازاتها الدعوية، منذ تأسيسها عام 1978، كما تطرقت إلى الجهود التوعوية وجهود الشراكة المجتمعية، والتي برزت بشكل واضح خلال أزمة كورونا.

وقال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام بالتكليف عمار الكندري خلال الزيارة، إن اللجنة مستمرة في تطوير أدواتها ووسائلها الدعوية سواء على الصعيد الميداني، أو عبر الأونلاين، وذلك لتوفير أفضل السبل بما يضمن سهولة وصول المادة الدعوية بأيسر صورها للجاليات من غير الناطقين باللغة العربية.

