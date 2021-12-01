«نماء الخيرية»: أكثر من 31 ألف أسرة داخل الكويت استفادت من مشاريعنا

وطن النهار

أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن عدد المستفيدين من مشروعاتها الخيرية والإنسانية منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2021 حيث استفاد من مساعداتها أكثر من 31566 أسرة متعففة داخل الكويت أي حوالي 160 ألف مستفيد، وذلك بشراكة إستراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة العمليات والتمكين وليد البسام: مع بداية هذا العام وضعت نماء الخيرية خطة إستراتيجية شاملة وواضحة ترسم احتياجات المستفيدين، وحسن استخدام الموارد المتاحة للمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة في البلاد، وبدأت في عمل الخطة على الكثير من المحاور منها التعليمية والصحية وغيرها من المشروعات وسعت نماء الخيرية إلى مواكبة هذه الخطة بأعمالها وخططها بإستراتيجية واضحة ترسم ملامح عملها والمتمثل في 70% داخل الكويت و30% في الخارج.

وأكد البسام أن مشاريع نماء الخيرية داخل الكويت متنوعة ومتعددة منها مساعدات للأسر المتعففة ومشروعات صحية وتعليمية وموسمية، مبيناً أن نماء قدمت مساعدات شهرية إلى 496 أسرة متعففة وتكفل 1000 يتيم، وقدمت المساعدة إلى 107 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما استفاد من مشروع طالب العلم الجامعي 182 طالباً، واستفاد من مشروع فرج كربة 70 فرداً، ومن إطعام الطعام 9934 أسرة، و600 عامل وقامت بتوزيع أكثر من 15 مليون قنينة مياه.

