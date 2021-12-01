استدعاء «أولى دفعات» قسائم «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استدعاء الدفعة الأولى من الضاحية الأولى من قسائم جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 137 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 8 ديسمبر 1999.

وبينت في تصريح صحافي ان موعد توزيع البطاقات سيكون يومي الخميس والأحد 2 و5 من ديسمبر الحالي، وتوزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 ديسمبر 2021، بينما موعد اجراء عملية القرعة سيكون يوم الأحد 12 ديسمبر.

ونوهت «السكنية» بان على المواطنين المدرجة اسماؤهم ضمن هذا الاعلان الحضور شخصياً الى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً حسب المواعيد المبينة اعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال اوقات الدوام الرسمي، علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الاعلان، فان المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وشددت السكنية على المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد اسماؤهم ضمن الكشف، الحضور الى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة «المسرح» في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 6 و7 ديسمبر 2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

