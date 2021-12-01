المضف: عبدالعزيز الدوسري.. بصمات خالدة

وطن النهار

نعى نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف المربي الفاضل عبدالعزيز الدوسري مؤسس بنك الائتمان وأول مدير عام للبنك في 1960 - 1969.

وذكر المضف مآثر المرحوم الدوسري الذي يقول في ذكرياته حول تأسيس البنك «استدعاني المرحوم الشيخ عبدالله السالم وقال لي علي ان اعرف امر كل شيء لكي لا يضيع شبر من ارض الدولة فأنشأنا بنك الائتمان وكانت تجربتنا رائدة في منطقة الخليج العربي».

وعمل الدوسري بالتعليم لبعض الوقت لكن الله كان قد كتب له شيئاً آخر، اذ انتقل للعمل بعد ذلك مديراً لدائرة املاك الدولة من يوليو 1956 الى 1960، وانضم لعضوية مجلس الانشاء الذي ترأسه آنذاك الشيخ فهد السالم الصباح والمسؤول عن نهضة الكويت العمرانية وقتها وخلال عضويته بمجلس الانشاء اقترح فكرة انشاء بنك الائتمان، لاقت الفكرة المبدعة والسابقة لعصرها قبولاً وترحيباً وشرع في وضع اللبنات الأولى للبنك الذي تأسس برأس مال 100 مليون روبية (7,5 ملايين دينار).

وكان الدوسري صاحب فكرة انشاء البنك ومؤسسه وأول مدير عام له، حيث كان اول مقر للبنك في مقر وزارة المالية في شارع فهد السالم ثم انتقل البنك الى بناية الزاحم والغنيم مقابل قصر السيف، وفي يوليو 1977 انتقل الى مقره بشارع عبدالعزيز الصقر (المقر الرئيسي للبنك في القبله حاليا).

واقترح الدوسري فكرة قرض الزواج لتشجيع الشباب الكويتي على الزواج كما فتح الباب امام منح القروض الصناعية والزراعية بتشجيع العمل والانتاج وتعزيز ودعم التنمية.

وقد اسهم الدوسري في نشر الوعي الادخاري وتجميع المدخرات واستثمارها والمساهمة في اقامة المشروعات العمرانية وكان له الدور الأساس والبارز في تنمية الادخار عند النشء للطلبة في جميع المراحل الدراسية الذين كانوا يجمعون طوابع الادخار في حسابات خاصة لهم، بالاضافة الى ذلك كان له دور مميز وملموس في تطوير القطاعين التجاري والاقتصادي والنهوض بالبلاد حيث قدم قروضا لبناء سوق الأقمشة في المنطقة التجارية التاسعة.

وأكد المضف دور الراحل الدوسري وبصماته في تاريخ الكويت الحديث، الذي اسهم في وضع احدى لبنات تأسيس الدولة الحديثة في مؤسساتها.

