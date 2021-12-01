«الزراعة»: انتهاء موسم صيد «الميد»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انتهاء موسم صيد سمك «الميد» في المياه الإقليمية الكويتية أمس الثلاثاء وفق قرارها (846) لعام 2021 الذي سمح بالصيد خلال الفترة من 15 يونيو حتى 30 نوفمبر 2021.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني لـ«كونا» إن القرارات التي أصدرتها الهيئة لتنظيم عملية صيد الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية حققت نتائج إيجابية ملموسة انعكست إيجابا على الثروة السمكية وتنمية المخزون السمكي.

ودعا الديحاني الصيادين ومرتادي البحر والهواة إلى الالتزام بقوانين الصيد وأوقات الحظر التي تقررها الهيئة، موضحا أن قرارات الهيئة لحظر الصيد أو السماح به تأتي بعد دراسة العوامل المؤثرة في تدهور الثروة السمكية وسبل المحافظة عليها عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية المخزون السمكي والحفاظ عليه من الهلاك.

ولفت الديحاني إلى أن مدة حظر صيد «الميد» من كل عام تعتبر فترة لمنح الأسماك فرصة للتكاثر ولإعادتها الى سابق عهدها.

وشدد على ضرورة الالتزام بقرار حظر صيد «الميد» وأنه في حال حدوث أي مخالفة أو انتهاك للقانون سوف يعرض المخالف نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة.

