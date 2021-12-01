حظر استيراد الطيور الحية من بولندا وهنغاريا وكازاخستان

وطن النهار

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من كل من بولندا وهنغاريا وكازاخستان بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1 فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني لـ«كونا» امس الثلاثاء إن هذا القرار جاء بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعة آخر المستجدات وتطورات الحالة الصحية في هذه الدول التي ثبت انتشار الوباء فيها كذلك حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بأقصى درجات السلامة والأمان للطيور المستوردة من الخارج.

وأضاف الديحاني أن القرار أكد ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد إعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.

