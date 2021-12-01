«الإطفاء» زارت برج العاصمة لمتابعة المشاريع

وطن النهار

قام قطاع الوقاية التابع لقوة الإطفاء العام صباح أمس الثلاثاء بزيارة مبنى برج العاصمة وذلك لمتابعة أعمال الإنجاز في المشاريع الكبرى في البلاد لعدم تأخر اي مشروع مستوفٍ لمتطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق. وصرح نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بأن هذه الزيارة أتت بتوجيهات من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد لمتابعة المشاريع الكبرى بناء على خطط واستراتيجية قوة الاطفاء العام لحماية الأرواح والممتلكات والحماية المجتمعية، وتفخر قوة الاطفاء العام بما يقوم به القطاع الخاص من مشاريع كبرى وتنموية تسهم في بناء الوطن تجاريا واقتصاديا لاستقطاب الاستثمار المحلي والعالمي واتاحة الفرصة للشباب واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز السياحة الداخلية.

