المطوطح: صرف «دعم العمالة» للمجندين في انتظار القرار

وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح عن تنظم اليوم الوظيفي الاول للعقود الحكومية بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشركة ليماك التركية، مبينا ان اليوم مختص بالعقود الحكومية في نشاط المقاولات، كاشفا عن توفير 116 فرصة وظيفية لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات من الشباب الكويتي.

وعن الإجراءات التي تتخذها الهيئة للمساواة بين مزايا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، أوضح المطوطح أنها تحاول توفير الأمان الوظيفي للباحثين عن عمل في «الخاص» من الكويتيين، مؤكدا اعتماد صرف بدل دعم العمالة الوطنية للمجندين وبانتظار صدور القرار من مجلس الوزراء وهناك عدد من القرارات تحرص الهيئة على تنفيذها في هذا الشأن.

بدوره، أوضح مدير ادارة الإرشاد والتوظيف في الهيئة العامة للقوى العاملة أمين الأيوبي ان باكورة التعامل مع قطاع العقود الحكومية كان مع وزارة الأشغال وشركة ليماك في مشروع بناء المطار الجديد وهناك عدد كبير من الفرص الوظيفية متاحة من قبل الشركة لأصحاب الخبرات والخريجين الجدد، مبينا ان الهيئة فتحت باب التسجيل لمدة شهر للباحثين عن عمل عبر الموقع الالكتروني وبعد التسجيل تم التواصل مع المتقدمين لحضور اليوم الوظيفي عبر المقابلات الشخصية بفريق من وزارة الأشغال والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة ليماك.

وأكد انه اليوم الاول للقطاعات الانشائية في مشاريع الدولة الحكومية وهناك مشاريع جديدة للتوظيف على عقود حكومية مع العديد من الوزارات، وخلال أزمة «كورونا» نظمت الهيئة اياما وظيفية مع اربعة بنوك ونعمل وفق خطة محددة فكل شهر هناك أنشطة محددة وفق احتياجات القطاع الخاص.

من جانبها، اشارت مديرة ادارة التخطيط في وزارة الأشغال ايمان العمر الى تفعيل برنامج التكويت الوظيفي على العقود والاتفاقيات في وزارة الأشغال ضمن العقود الحكومية لتعيين الكوادر الوطنية على العقود الحكومية في القطاع الخاص، تم اعتماد لائحة لتكويت الوظائف في العقود الحكومية واعتمدت من قبل وزير الأشغال وتضمنت 53 مادة تنظم آلية تعيين الكويتيين على العقود الحكومية وحاليا جارٍ أخذ الموافقة والاعتماد من الوزيرة لإدراج توظيف الكويتيين ضمن العقود الجديدة في وزارة الأشغال.

وتابعت: هناك نحو 111 مشروعا جديدا و78 مشروعا جارٍ تنفيذها وكل هذه العقود والاتفاقيات ستوفر فرصا وظيفية للشباب الكويتي وتخفف العبء عن ديوان الخدمة المدنية وستكون هناك سلسلة من الإعلانات القادمة للتوظيف على المشاريع التابعة لوزارة الأشغال، مؤكدة ان اللائحة تتضمن تحديدا لنسب التوظيف وآلية لضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين بالعقود الحكومية.

